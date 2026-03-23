Dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri. 1 milyondan fazla can aldı

"Mycobacterium tuberculosis" isimli bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesi sonucu başta akciğerler olmak üzere organlarda iltihaplanmaya yol açan bu rahatsızlık, toplumda "verem" ya da bulaşıcı bir "enfeksiyon hastalığı" olarak da adlandırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı 2025 Küresel Tüberküloz Raporu'na göre, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberküloza her yıl 10 milyon kişi yakalanırken, 1 milyondan fazlası hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünyadaki en ölümcül 10 hastalıktan biri olan tüberküloz salgınından 2030 itibarıyla kurtulmak için acil eyleme geçilmesi gerektiği ve Birleşmiş Milletler ile DSÖ'nün bu hedefte çalıştığı vurgulanıyor.