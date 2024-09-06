Dünyanın en sağlıklı gıdasıymış! DSÖ duyurdu: Ömrü uzatan beslenme biçimi
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bazı besinlerin tüketimi genel sağlığınızı korumaya yardımcı olur. DSÖ'ye göre sağlıklı beslenmenin birinci adımı hayvansal kaynaklı besinler yerine temel olarak bitkisel kaynaklı besinlerin tercih etmekten geçiyor. Bitkisel kaynaklı besinleri tüketmek ömrü uzatıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlıklı beslenmek için temel 12 adım var. DSÖ'nün 12 maddelik önerilerne göre sağlıklı beslenmenin bitinci adımında hayvansal kaynaklı gıdalar tüketmek yerine temel olarak bitkisel kaynaklı besinlerin tercih edilmesini öneriyor.