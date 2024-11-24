Dünyanın en sağlıklı kahvesi buymuş: Günde 2 fincan içmenin vücuda bilinmeyen etkisi
Kahve, hem ülkemizde hem de dünyada en sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Kahve tüketiminin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak aşırı kahve tüketimi bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. İçtiğiniz kahve çeşidi de sağlığınız için çok önemli. ABD'de yapılan araştırma sonuçlarına göre en sağlıklı kahve türü ortaya çıktı.
Kahve pek çok çeşidi bulunan ve dünya genelinde sıklıkla tüketilen içeceklerden biri. Kahvenin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili pek çok araştırma da yapılıyor. Kahve tüketiminin vücuda pek çok faydası bulunur.