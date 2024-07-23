Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor

Severek tükettiğiniz ve sofranızdan, yemeklerinizden eksik etmediğiniz bazı besinler sağlığa ciddi anlamda zarar veriyor. Özellikle yemeklerin içerisinde kullandığınız bazı gıdalar var ki siz farkında olmadan bağışıklık sistemine zarar veriyor. Organlara hasarı büyük olan bu gıdaların mutfağa sokulmaması gerekiyor. Dünyanın en zararlı besinleri arasında yer alan ama sıklıkla tüketilen bir besin var ki, sağlık sistemini baştan aşağı çökertiyor.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 1

Mutfağınızdan eksik etmediğiniz, çorbalarınıza, yemeklerinize koyduğunuz bazı gıdaların sağlığa ciddi anlamda zarar verdiği ortaya çıktı.

Bulyon (veya bulyon küpleri), özellikle pratiklikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan hazır çorbaların temel bileşenlerindendir.

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Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 2

Ancak, bulyonların bazı potansiyel zararları şunlar olabilir:

Yüksek Tuz İçeriği: Birçok bulyon türü yüksek miktarda tuz içerir. Fazla tuz tüketimi, hipertansiyon (yüksek tansiyon) riskini artırabilir ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 3

Yüksek Katkı Maddesi İçeriği: Bazı bulyon çeşitleri, koruyucu madde ve yapay tatlandırıcılar gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu maddelerin bazı insanlar için sindirim sorunlarına yol açabileceği veya alerjik reaksiyonlara neden olabileceği bilinmektedir.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 4

Yetersiz Besin Değeri: Bulyonlar genellikle besleyici değeri düşük olan işlenmiş gıdalardır. İçerdikleri vitamin ve mineraller doğal kaynaklardan elde edilenlerden daha az olabilir.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 5

Lezzet Artırıcılar ve Sentetik Aromalar: Bazı bulyonlar, lezzet artırıcılar ve sentetik aromalar içerir. Bu tür bileşenler uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 6

Sodyum Glutamat (MSG) İçeriği: Bazı bulyon türleri, özellikle Asya mutfağı kökenli olanlar, sodyum glutamat (MSG) içerebilir. MSG, bazı insanlarda baş ağrısı, bulantı veya diğer semptomlara neden olabilen bir bileşiktir.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 7

Bu nedenlerden dolayı, düzenli olarak bulyon tüketmek sağlık açısından risk oluşturabilir. Sağlıklı bir beslenme için mümkünse doğal ve az işlenmiş gıdalara yönelmek daha faydalı olabilir.

Pirinç pilavına, çorbalara ve birçok yemeğe katılan bulyonun, vücuda bıraktığı hasar göz ardı edilemeyecek kadar ciddi.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 8

Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor.

Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 9

Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 10

BİR KÜPÜ VÜCUDA ZARAR VERİYOR

Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi. Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 11

Öyleyse bugünden sonra sağlığınızı riske atmamak adına et, tavuk ve sebze suyunu evde kendiniz doğal hazırlayabilirsiniz.

Et ve tavuk suyu tabletleri başta olmak üzere; renkli yoğurtlarda, dodnurmalarda, cipslerde, krakerlerde, salamlarda, sosislerde, hazır çorbalarda ve hazır köfte harçlarında mono sodyum glutamat (MSG) sıklıkla kullanılıyor.

Dünyanın en sağlıksız gıdasıymış! Bir parçası vücut kimyasını bozuyor, bağışıklık sistemini çökertiyor - 12

MSG NEDİR?

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde; Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına neden olur.

MSG ZARARLARI NELERDİR?

MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açmakta.

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