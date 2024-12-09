Dünyanın en süper besini: Kan pıhtılaşmasını ve iltihaplanmayı önlüyor
Vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu yaban mersini gerçek bir süper besindir. Bu besin merkezleri, kalp ve beyin sağlığını güçlendirmekten sindirime yardımcı olmaya ve iltihabı azaltmaya kadar çeşitli sağlık yararları sunar. Küçük tohumları bile lif, yağ asitleri ve fenolik katkı sağlayarak onları değerli bir diyet takviyesi yapar.
Yaban mersini, mavi veya mor meyveleri olan çok yıllık çiçekli bitkilerden yetişir. Yaban mersininin kökeni Kuzey Amerika'ya özgüdür.