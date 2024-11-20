Dünyanın en ucuz gıdası: Karaciğerdeki yağı temizliyor, kolesterolü düşürüyor
Karaciğerde yağ birikmesi yağlı karaciğer hastalığına neden olabilir. Karaciğer yağlanması vücuda zarar verebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Dünya genelinde, yetişkinlerde yağlı karaciğer hastalığının görülme sıklığı oldukça fazla ve erkeklerde bu risk kadınlardan daha yüksek. Peki, yağlı karaciğer hastalığı nedir ve karaciğer yağlanması nasıl önlenir? İşte yanıtı.
Yağlı karaciğer, hepatik steatoz olarak da bilinir, karaciğerde yağ birikmesiyle oluşan kronik bir rahatsızlıktır.