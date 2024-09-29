Dünyanın en zararlı gıdası! Her evde var ama kolesterolü yükseltiyor

Kolesterol taraması, sadece diyabet veya hipertansiyonu olanlar için değil, herkes için çok önemlidir, çünkü yüksek LDLC seviyeleri herhangi bir bireyde kalp hastalığı riskini sessizce artırabilir.

Düzenli taramalar erken tespit ve zamanında müdahaleye olanak tanır ve kalp komplikasyonlarının ortaya çıkmadan önce önlenmesine yardımcı olur.

Sağlık profesyonelleri, tüm bireyler için rutin kolesterol kontrollerini teşvik ederek, insanların kalp sağlıklarını kontrol altına almalarını, LDLC seviyelerini yönetmelerini ve kardiyovasküler hastalığın genel yükünü azaltmalarını sağlayabilir.