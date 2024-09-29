Dünyanın en zararlı gıdası! Her evde var ama kolesterolü yükseltiyor
Kolesterol lipit bir yağ çeşididir ve her insanda bulunması gerekir. Ancak vücut kolesterole ihtiyaç duysa da kanda çok fazla yer alması kalp hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir. Kolesterol dengesini sağlamak için sağlıklı beslenme biçimi büyük önem taşır. Bazı tükettiğiniz besinler kolesterol seviyesini yükselterek kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilir.
Kalp sağlığının kritik bir bileşeni olan kolesterol taraması genellikle göz ardı edilir. Kardiyologlara göre yaşam tarzı hastalıklarının dikkatli bir şekilde izlenmesine rağmen, sağlıklarının bu temel yönünü sıklıkla ihmal eden hastalar arasında kardiyovasküler hastalıklarda endişe verici bir artış gözlemlenebiliyor.