Dünyanın en zararlı içeceği: Şekeri yükseltiyor, kemik sağlığını bozuyor
Şekerli, gazlı ve kafeinli içecekler dünya genelinde sıklıkla tüketiliyor. Severek tüketilen bu içecekler sağlığınıza ciddi zarar veriyor. Vücuttaki kalsiyum emilimini engelleyen bu içecekler ciddi bazı hastalıkların zeminini de hazırlayabiliyor.
Meyveli, soda, kola, hazır limonatalar ve gazoz gibi asitli içecekler sıklıkla tüketiliyor. Bilim insanları, en zararlı meşrubat olarak gazlı içecekleri işaret ederek şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
Araştırmalar, meyveli soda, kola, hazır limonatalar ve gazoz gibi içeceklerin özellikle fosforik asit ve şeker içerikleri nedeniyle kemik sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor.