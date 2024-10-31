Dünyanın en zararlı içeceği: Şekeri yükseltiyor, kemik sağlığını bozuyor

DİŞ VE KEMİKLERE ZARAR VEREBİLİR

Şekerli ve gazlı içecekler asidiktir ve şeker oranı yüksektir, diş sağlığına zararlı bir bileşimdir. Asit diş minesini aşındırarak dişleri çürümeye ve çürüklere karşı daha duyarlı hale getirir.



Ayrıca bu içeceklerdeki şekerler ağızdaki bakteriler için üreme alanı oluşturarak diş eti iltihabı ve periodontal hastalık gibi ağız sağlığı sorunlarına daha da katkıda bulunur.



Bazı çalışmalar aşırı şekerli gazlı içecek tüketimi ile kemik sağlığının bozulması arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor. Gazlı içeceklerin çoğunda bulunan fosforik asit, vücutta kalsiyum emilimini engelleyerek kemiklerin zayıflamasına ve zamanla osteoporoz riskinin artmasına neden olabilir.