Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu
Kemik, kas, kalp sağlığı için gerekli olan magnezyum bazı besinlerde bolca bulunur. Dünyada "süper gıda" olarak adlandırılan ve vücuda magnezyum yükleyen bir tahıl var ki kolay sindirilmesiyle de sıklıkla tercih ediliyor. Kalp ritmini düzenlemeye de yardımcı olan bu tahıl fosfor, bakır, protein, demir ve manganez zengini.
Magnezyum vücut için gerekli minerallerin başında yer alır. Vücut sağlığı için hayati bir öneme sahip olan magnezyum kas ve sinir fonksiyonlarını destekler. Enerji üretimine katkı sağlar ve protein sentezine yardımcı olur.