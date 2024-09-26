Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu

Kemik, kas, kalp sağlığı için gerekli olan magnezyum bazı besinlerde bolca bulunur. Dünyada "süper gıda" olarak adlandırılan ve vücuda magnezyum yükleyen bir tahıl var ki kolay sindirilmesiyle de sıklıkla tercih ediliyor. Kalp ritmini düzenlemeye de yardımcı olan bu tahıl fosfor, bakır, protein, demir ve manganez zengini.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 1

Magnezyum vücut için gerekli minerallerin başında yer alır. Vücut sağlığı için hayati bir öneme sahip olan magnezyum kas ve sinir fonksiyonlarını destekler. Enerji üretimine katkı sağlar ve protein sentezine yardımcı olur.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 2

Magnezyum kemik sağlığını korumak ve kalp ritmini düzenlemek için de gereklidir. Magnezyum eksikliği, kas krampları, yorgunluk ve ruh hali değişikliklerine yol açabilir.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 3

Magnezyum çoğunlukla kemiklerde, kaslarda ve hücrelerde depolanır. Vücuttaki magnezyumun yaklaşık %50'si kemiklerde bulunurken, geri kalanı ise yumuşak dokularda ve kan plazmasında yer alır. Vücudun magnezyum ihtiyacını bazı besinler yoluyla karşılayabilmeniz mümkün.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 4

Doğada "süper gıda" olarak da bilinen fosfor, bakır, protein ve magnezyum kaynağı olan darı, vücudun ihtiyacı olan mineral eksikliğini gidermenize yardımcı olabilir.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 5

Doğanın en zengin magnezyum kaynaklarından biri olan darı, şifalı tahıllar arasında yer alıypr. Yorgunluktan şikayet edenler için enerji kaynağı olan darı, sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 6

DOĞADAKİ EN ZENGİN MAGNEZYUM KAYNAKLARINDAN BİRİ

Darının içinde yaklaşık %1.5-2.5 oranında magnezyum bulunur. Bu oran, darının çeşidine ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Darı, magnezyum açısından zengin bir besin kaynağıdır. Sindirimi son derece koray olan tahıl ürünlerinden biri olan darının glisemik indeksi düşüktür ve tokluk hissi yaratır. Aynı zamanda fosfor, manganez ve demir içerir.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 7

Darı amino asit bakımından da güçlüdür. Bu da mutluluk hormonunun artmasına yardımcı olabilir. Bu gıda güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

Darının içerisindeki proteinin insülin duyarlılığını arttırdığı, kan şekeri ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü ortaya çıktı.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 8

B VİTAMİNİ İÇERİR

Lif açısından zengindir, sindirimi destekler ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca B vitaminleri, mineral ve antioksidan içerir, kalp sağlığını korur ve enerji seviyelerini artırır.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 9

BOL LİF KAYNAĞI, SİNDİRİM DÜZENLEYİCİ

Darı, kolay sindirilebilir tahıllardan biri olduğu için yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir.Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur.Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 10

DARIYI KİMLER TÜKETEMEZ?

Darı genellikle sağlıklı bir gıda olarak kabul edilse de, bazı kişiler için sınırlamalar olabilir:

  • Darı alerjisi olan bireyler, bu tahılı tüketmemelidir.
  • Yüksek FODMAP içeriği nedeniyle irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan bazı kişiler için sorun yaratabilir.
  • Nişasta intoleransı olan kişiler, darı tüketirken dikkatli olmalıdır.
  • Tiroid hastalığınız varsa ya da kronik başka bir hastalığınız varsa darı tüketmeden önce mutlaka bir hekime danışın.

UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için darı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı buymuş! Fosfor, manganez ve demir deposu - 11

DARI NASIL TÜKETİLİR?

Darı denemek istiyorsanız, pişirmeden önce tohumları iyice yıkayın. Yıkanmış darıyı üç katı kadar suyla bir tencereye alın ve üzeri kapalı olarak 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Yoğurt ve meyve ile kahvaltı için mükemmel bir enerji kaynağıdır.

Ana yemeğin yanında garnitür olarak yiyebilir, pilav yerine onunla yiyebilir veya herhangi bir yemeği zenginleştirebilirsiniz. Tatlı olarak denemek isterseniz kakao, vanilya veya damla çikolata ile tatlandırabilirsiniz.

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