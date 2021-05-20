Dünyanın ilk geniş kapsamlı üçüncü doz corona virüs aşısı denemeleri başladı: 7 farklı aşının kombinasyonları denecek

19,3 MİLYON STERLİN KAYNAK AYRILDI

İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock, binlerce gönüllünün bugün başlatılan yeni bir klinik denemede güçlendirici bir Covid-19 aşısı alacağını duyurdu.Southampton Üniversitesi ve NHS Foundation Trust tarafından yönetilen, aynı zamanda Aşı Görev Gücü aracılığıyla 19,3 milyon sterlinlik (yaklaşık 230 milyon) hükümet finansmanı ile desteklenen Cov-Boost çalışması, yedi farklı aşıyı deneyecek ve dünyada üçüncü bir aşının etkisine ilişkin hayati veriler sağlayan ilk kapsamlı çalışma olacak.