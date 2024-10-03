Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor

Halk arasında "Cennet meyvesi" olarak da bilinen nar, kendine özgü tadıyla ve sağlığa faydalarıyla severek tüketilen bir meyve. İçindeki tanecikleri inciyi andıran nar besin değeri açısından da oldukça zengin. Ekşi tatlı tadıyla ve yuvarlak dış yüzeyiyle dikkat çeken nar, kışın mutfakta bulunan meyveler arasında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 1

Bir kase narın içinde 93 kalori, 2,30 gram protein, 20,88 gram karbonhidrat ve 0,14 gram yağ bulunuyor. Her gün bir kase tar tüketmek vücut için sayısız fayda sağlıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 2

TANSİYONU DENGELER

Dalgalanan tansiyon ve hipertansiyonla uğraşıyorsanız, nar tüketebilirsiniz. Hipertansiyonu olan kişileri içeren araştırmalar, nar suyunun sistolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 3

ENFEKSİYONLA MÜCADELE

Son zamanlarda hastalanıyor musunuz ve bağışıklığınız mı zayıflıyor? Nar antibakteriye özelliğiyle vücuttaki enfeksiyonla mücadele etmenize yardımcı olur. Her gün bir kase nar yemek, vücudun hastalıklara karşı savunmasını iyileştirerek sizi formda ve güçlü tutar.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 4

HAFIZA GELİŞTİRME

Dört hafta boyunca düzenli nar suyu tüketiminin hem görsel hem de sözel hafızayı geliştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca kalp ameliyatı sonrası hafıza bozukluğunu ve Alzheimer hastalığını tedavi etmede umut vadetmektedir.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 5

KAS GELİŞMİ İÇİN İDEAL

Egzersizden önce bir kase nar yemek harika bir fikirdir. Nitrat içeriği nedeniyle nar, egzersizden 30 dakika önce tüketildiğinde kaslara giden kan akışını iyileştirerek atletik performansı artırır.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 6

C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan nar suyu, kan lipitlerini oksidasyondan korur ve arter plak oluşumunu önleyebilir. Nar çekirdeği yağının, yüksek kolesterolü olan kişilerde lipit parametrelerini iyileştirdiği bulunmuştur.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 7

KANSERİ ÖNLER

Nardaki polifenoller gibi bileşenler, özellikle prostat ve akciğer kanserlerine karşı antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-kanserojen etkiler gösterir ve meme kanserine karşı kemoterapi önleyici özelliklere sahiptir.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 8

Her gün bir kase nar yemek, iltihabı azaltan ve hasarlı kıkırdağı onararak osteoartrit gibi durumlarda fayda sağlayan biyoyararlanımlı bileşikler sağlayabilir.

Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor - 9

Narları diyete dahil etmek, taze olarak tüketilmesi, suyu olarak veya çeşitli tariflere ve salatalara gezdirilmesi fark etmeksizin çok sayıda sağlık faydası sağlayabilir.

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