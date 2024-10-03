Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor
Halk arasında "Cennet meyvesi" olarak da bilinen nar, kendine özgü tadıyla ve sağlığa faydalarıyla severek tüketilen bir meyve. İçindeki tanecikleri inciyi andıran nar besin değeri açısından da oldukça zengin. Ekşi tatlı tadıyla ve yuvarlak dış yüzeyiyle dikkat çeken nar, kışın mutfakta bulunan meyveler arasında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.
Bir kase narın içinde 93 kalori, 2,30 gram protein, 20,88 gram karbonhidrat ve 0,14 gram yağ bulunuyor. Her gün bir kase tar tüketmek vücut için sayısız fayda sağlıyor.