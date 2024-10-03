Dünyanın "kırmızı incisi" beyni geliştiriyor: 4 hafta boyunca tüketmek hafızayı güçlendiriyor

ENFEKSİYONLA MÜCADELE

Son zamanlarda hastalanıyor musunuz ve bağışıklığınız mı zayıflıyor? Nar antibakteriye özelliğiyle vücuttaki enfeksiyonla mücadele etmenize yardımcı olur. Her gün bir kase nar yemek, vücudun hastalıklara karşı savunmasını iyileştirerek sizi formda ve güçlü tutar.