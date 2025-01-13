Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü?

Çin'de yayılan HMPV virüsü dünya çapında tedirginliğe neden oldu. Human metapneumovirus ifadelerinin kısaltması olan HMPV, grip veya soğuk algınlığı benzeri semptomlarla kendisini gösteriyor. Virüsün özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehdit oluşturduğuna vurgu yapılıyor. Peki, HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü?

Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 1

Çin medyası, 2024'ün son günlerinde çocuklar arasında yayılmakta olan ve insan metapnömovirüsü (HMPV) olarak bilinen viral enfeksiyonun ciddi bir artış gösterdiğini bildirdi. Bu durum, özellikle ebeveynler ve sağlık çalışanları arasında endişe yaratırken, sosyal medyada HMPV vakalarının hızla yayıldığına dair iddialar da hız kazandı.


SAĞLIK HABERLERİ

Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 2

Hastanelerin dolup taştığına dair paylaşımlar, halk arasında paniğin daha da artmasına neden oldu. Sosyal medya platformlarında dolaşan videolar ve fotoğraflar, sağlık sisteminin üzerindeki yükü gözler önüne seriyor. Hastanelerdeki yoğunluk, acil servislerde bekleyen çocukların görüntüleriyle birleşince, salgının boyutları hakkında daha fazla spekülasyon ortaya çıktı.

Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 3

HMPV NEDİR?

Çoğu kişinin henüz çocukken ve yaşamları boyunca birden fazla defa yakalandığı HMPV, solunum yolu hastalıklarına neden olan birçok patojenden biri olarak kabul ediliyor.


Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 4

HMPV BELİRTİLERİ NELER?

Mevsimsel grip ve Kovid-19'a benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi belirtilere yol açan HMPV, çoğu vakada hafif seyrederken bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bronşit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.

Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 5

HMPV NASIL BULAŞIR?

Virüs, öksürme veya hapşırma sırasında yayılan damlacıklar yoluyla ya da hasta kişilere veya virüsün bulunduğu yüzeylere temas yoluyla bulaşıyor.

Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 6

HMPV'ye özel bir antiviral tedavi ya da aşı olmasa da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 7

TÜRKİYE'DE HMPV GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Türkiye'de HMPV var mı? " sorusuna yanıt verdi.

Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü? - 8

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de son günlerde görülüp, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor, her bölgeden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER