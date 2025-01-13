Dünyayı tedirgin eden yeni virüs: HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü?
Çin'de yayılan HMPV virüsü dünya çapında tedirginliğe neden oldu. Human metapneumovirus ifadelerinin kısaltması olan HMPV, grip veya soğuk algınlığı benzeri semptomlarla kendisini gösteriyor. Virüsün özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehdit oluşturduğuna vurgu yapılıyor. Peki, HMPV nedir, belirtileri neler? HMPV Türkiye'de görüldü mü?
Çin medyası, 2024'ün son günlerinde çocuklar arasında yayılmakta olan ve insan metapnömovirüsü (HMPV) olarak bilinen viral enfeksiyonun ciddi bir artış gösterdiğini bildirdi. Bu durum, özellikle ebeveynler ve sağlık çalışanları arasında endişe yaratırken, sosyal medyada HMPV vakalarının hızla yayıldığına dair iddialar da hız kazandı.