Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor

ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLABİLİYOR

Soruna karşı uyarıda bulunan dermatologlardan biri de Londra'da bulunan Dr. Emma Amoafo .



21.000 TikTok takipçisine , "Bazen enfeksiyon, kerion tinea capitis adı verilen ağrılı, bataklık benzeri bir şişliğe dönüşebilir" dedi . Dr. Emma Amoafo, takipçilerini tinea capitisin insan ve hayvanlar arasında bulaşabileceği konusunda uyardı ve şu tavsiyede bulundu: "Eğer ev halkınızdan birinde tinea capitis teşhisi konulursa, temas ettiğiniz kişilerde de bu hastalığın olmadığından emin olun."