Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor

Duşta saç dökülmesi, birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir durumdur ve genellikle saç döngüsünün doğal bir parçasıdır. Ancak, dökülmenin miktarı veya sıklığı arttığında altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Peki, duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor...

Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 1

Dermatologlar, "kirli" berber dükkanlarındaki yetersiz dezenfekte edilmiş taraklar veya havlular yoluyla yayılabilen bir cilt mantarının kalıcı saç dökülmesine neden olabileceği konusunda uyardı.


SAĞLIK HABERLERİ

Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 2

İngiltere'deki berberlerin son zamanlarda müşterilerinin kafalarında hastalık belirtileri gördüklerini bildirmeleri üzerine, cilt temasıyla bulaşan saçkıran hastalığının vakalarında artış olduğu söyleniyor.

Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 3

Berberler, bu artışın, daha çok erkeğin, yanların kısa kesildiği ve üstte uzunluk bırakılan, "ucuz, kirli, niteliksiz" ve saçları kesmek için kirli aletler kullanan dükkanlarda popüler ten rengi saç kesimini tercih etmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 4

Mantar enfeksiyonunun yaygın belirtileri arasında kaşıntı, pullu halka şeklinde bir alan, beyaz ciltte kırmızıdan siyah ciltte kırmızımsı, kahverengi veya griye kadar değişen renkteki kabarıklıkların dağılması yer alır.


Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 5

Ancak şimdi uzmanlar enfeksiyonun daha az bilinen bir başka belirtisi konusunda uyarıyor: Kolayca kırılan ve kırılgan hale gelen enfekte saçların neden olduğu saç dökülmesi.

Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 6

ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLABİLİYOR

Soruna karşı uyarıda bulunan dermatologlardan biri de Londra'da bulunan Dr. Emma Amoafo .

21.000 TikTok takipçisine , "Bazen enfeksiyon, kerion tinea capitis adı verilen ağrılı, bataklık benzeri bir şişliğe dönüşebilir" dedi . Dr. Emma Amoafo, takipçilerini tinea capitisin insan ve hayvanlar arasında bulaşabileceği konusunda uyardı ve şu tavsiyede bulundu: "Eğer ev halkınızdan birinde tinea capitis teşhisi konulursa, temas ettiğiniz kişilerde de bu hastalığın olmadığından emin olun."

Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 7

BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAKTAN KAÇININ 

Uzmanlar, saçkıran enfeksiyonu olan kişilerin saç fırçası, tarak, şapka, havlu ve yastık kılıflarını başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor - 8

Mantarın saç fırçası ve aksesuarlarda yaşayabilmesi nedeniyle doktorlar, tekrar enfeksiyon oluşmaması için bu eşyaların temizlenmesini veya yenilerinin alınmasını, enfeksiyon temizlenene kadar kuaför veya berbere gidilmemesini öneriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER