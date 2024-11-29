Duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor
Duşta saç dökülmesi, birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir durumdur ve genellikle saç döngüsünün doğal bir parçasıdır. Ancak, dökülmenin miktarı veya sıklığı arttığında altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Peki, duşta dökülen saçlar neyin belirtisi? Uzmanlar bunun artan yaygın bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor...
Dermatologlar, "kirli" berber dükkanlarındaki yetersiz dezenfekte edilmiş taraklar veya havlular yoluyla yayılabilen bir cilt mantarının kalıcı saç dökülmesine neden olabileceği konusunda uyardı.