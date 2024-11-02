Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor

Araştırmalara göre, yaşlandıkça unutkanlığın artacağına dair bir inanç, zihinsel gerilemeye yol açabilir. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaşlanmaya olumlu bir bakış açısına sahip olan yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğunu ve azalan yetenekler konusunda daha az endişe taşıdıklarını belirledi. Peki, düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor?

Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 1

Yaşlandıkça unutkanlığınızın artacağına inanıyor musunuz? Aslında sadece bu inanç bile zihinsel gerilemeye sebep olmaya yetebilir.

ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar , yaşlanmaya ilişkin olumlu beklentileri olan yaşlı yetişkinlerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğunu ve azalan yeteneklerden daha az endişe duyduklarını buldu.


SAĞLIK HABERLERİ

Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 2

ARAŞTIRMANIN AYRINTILARI

Aging & Mental Health dergisinde yayımlanan araştırmaya , ABD'li 65-90 yaş aralığındaki 581 yetişkin katıldı.

Katılımcılara yaşlandıkça fiziksel sağlık, ruhsal sağlık ve bilişsel işlevler hakkındaki görüşlerini belirlemek için 12 soru soruldu.

Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 3

Ayrıca son düşünme ve hafıza performansıyla ilgili sorular soran sekiz maddelik bir ölçek kullanarak mevcut bilişsel yetenekleri ölçtüler.

Araştırmacılar daha sonra katılımcıların mevcut bilişsel yeteneklerini, on yıl önce hissettikleri bilişsel işlevlerle karşılaştırdılar.

Çalışmaya bilişsel bozukluğu teşhis edilen kişiler dahil edilmedi.

Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 4

OLUMLU GÖRÜŞLER DAHA İYİ PERFORMANS SAĞLIYOR

Anket, yaşlandıkça fiziksel ve ruhsal sağlık ile bilişsel işlevler hakkında daha olumlu görüş bildirenlerin bilişsel testlerde daha iyi performans gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.



Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 5

Çalışmanın başyazarı ve Penn State Üniversites Hemşirelik Fakültesi'nde doçent olan Nikki Hill, Study Finds'ın bildirdiğine göre, "Beklentiler, bireyin bilişsel işleyişine ilişkin algılarını etkiler."

Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 6

Hill, yaşlanmaya ilişkin beklentilerimizi, özellikle yaşlanmanın beynimizi nasıl etkileyeceğini düşünme şeklimizi "değiştirmenin" 'daha sağlıklı bilişsel yaşlanmaya katkı sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 7

ABD'DE 7 MİLYON CİVARINDA DEMANS HASTASI VAR

Araştırmacılar bunun, olumsuz yaşlanma klişelerini sorgulayan, başarılı yaşlanma örneklerini teşvik eden ve normal ile endişe verici bilişsel değişimler hakkında doğru bilgiler sağlayan eğitim programlarını içerebileceğini söylüyor.

İngiltere'de yaklaşık 944 bin kişinin demans hastası olduğu düşünülürken, ABD'de bu rakamın 7 milyon civarında olduğu düşünülüyor.

Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor - 8

Alzheimer, demans hastası olan her 10 kişiden yaklaşık altısını etkiliyor.

Beyinde amiloid ve tau adı verilen proteinlerin birikmesi, plak ve düğümlenmeler sonucu beynin düzgün çalışmasının zorlaşması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Hastalığın erken belirtileri arasında hafıza sorunları, düşünme ve muhakeme güçlükleri ve dil sorunları yer alır ve bunlar zamanla kötüleşir.

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