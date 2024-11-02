Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor

Yaşlandıkça unutkanlığınızın artacağına inanıyor musunuz? Aslında sadece bu inanç bile zihinsel gerilemeye sebep olmaya yetebilir.



ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar , yaşlanmaya ilişkin olumlu beklentileri olan yaşlı yetişkinlerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğunu ve azalan yeteneklerden daha az endişe duyduklarını buldu.





