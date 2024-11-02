Düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor? Alzheimer ve Demans riskini artırıyor
Araştırmalara göre, yaşlandıkça unutkanlığın artacağına dair bir inanç, zihinsel gerilemeye yol açabilir. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaşlanmaya olumlu bir bakış açısına sahip olan yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğunu ve azalan yetenekler konusunda daha az endişe taşıdıklarını belirledi. Peki, düşünceler yaşlanma hızını nasıl etkiliyor?
Yaşlandıkça unutkanlığınızın artacağına inanıyor musunuz? Aslında sadece bu inanç bile zihinsel gerilemeye sebep olmaya yetebilir.
ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar , yaşlanmaya ilişkin olumlu beklentileri olan yaşlı yetişkinlerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğunu ve azalan yeteneklerden daha az endişe duyduklarını buldu.