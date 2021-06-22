Düzenli olarak kahve içmek, sirozdan ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltıyor

3-4 FİNCANDAN SONRA EK BİR FAYDA SAĞLANMIYOR

Diğer taraftan araştırmacılar, etkinin büyüklüğünün tüketilen kahve miktarıyla günde yaklaşık üç ile dört fincana kadar arttığını, "bu miktarın ötesindeki tüketimin ek bir fayda sağlamadığını" açıkladı.

Öte yandan, British Liver Trust'tan Vanessa Hebditch, araştırmanın kahvenin karaciğer sağlığına iyi geldiğine dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu belirterek, "Ancak, insanların karaciğer sağlığını sadece kahve içerek değil, aynı zamanda alkolü azaltarak ve egzersiz yaparak iyileştirmeleri önemli" dedi.