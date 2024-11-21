E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon
ABD'de, E. coli enfeksiyonları yılda yaklaşık 265.000 hastalığa ve 100 ölüme neden oluyor. Bu enfeksiyon besinler yoluyla da bulaşabiliyor. Bazı besinlerin tüketimi E.coli riskini artırabiliyor.
E. coli olarak da bilinen Escherichia coli, genellikle sıcakkanlı organizmaların alt bağırsağında bulunan Escherichia cinsinin gram negatif, fakültatif anaerobik, çubuk şeklinde, koliform bir bakterisidir. E. coli'nin küresel insidansı yılda 2,8 milyondur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, E. coli enfeksiyonları yılda yaklaşık 265.000 hastalığa ve 100 ölüme neden olmaktadır.