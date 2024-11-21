E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon

ABD'de, E. coli enfeksiyonları yılda yaklaşık 265.000 hastalığa ve 100 ölüme neden oluyor. Bu enfeksiyon besinler yoluyla da bulaşabiliyor. Bazı besinlerin tüketimi E.coli riskini artırabiliyor.

E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 1

E. coli olarak da bilinen Escherichia coli, genellikle sıcakkanlı organizmaların alt bağırsağında bulunan Escherichia cinsinin gram negatif, fakültatif anaerobik, çubuk şeklinde, koliform bir bakterisidir. E. coli'nin küresel insidansı yılda 2,8 milyondur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, E. coli enfeksiyonları yılda yaklaşık 265.000 hastalığa ve 100 ölüme neden olmaktadır.

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E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 2

Escherichia coli (kısaca E. coli), genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür. E.coli ilk olarak 1885 yılında Theodor Escherich tarafından bebek dışkısından izole edilmiş ve özellikleri belirlenmiştir.

E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 3

"E. coli, doğumdan birkaç saat sonra bebeklerin mide ve bağırsak sisteminde kolonize olur ve burada yaşar." E.coli suşları insan vücudunda herhangi bir olumsuz etki olmaksızın bir arada bulunur.

E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 4

Bununla birlikte, E. coli gastrointestinal bariyerleri aşınmış ve/ya da bağışıklığı baskılanmış konakçılarda hastalığa neden olabilir. Özellikle bir kısım E. coli, dünya genelinde insanlarda ve hayvanlarda bağırsakta ve bağırsak dışında çeşitli hastalıklara aracılık eder. İnsanlardan izole edilen E. coli suşları ishale ve bir takım bağırsak dışı hastalıklara neden olmaktadır.

E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 5

Escherichia coli, insanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok yaygın bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biridir. E.coli, konakçılarla karşılıklı yarar sağlayan bir birliktelik içinde yaşar ve nadiren hastalığa neden olur. Bununla birlikte, birçok hastalığa sebep olduğu için en yaygın insan ve hayvan patojenlerinden biridir. E. coli, enterit, idrar yolu enfeksiyonu, septisemi ve neonatal menenjit gibi diğer klinik enfeksiyonların önde gelen nedenidir.

E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 6

E.COLİ ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Birçok E. coli türü enfeksiyonlara neden olabilir. Çoğu sulu ishal gibi benzer semptomlara neden olur, ancak bazıları diğerlerinden daha ciddidir. Bilim insanları bunları hücrelerinize nasıl bağlandıklarına ve saldıkları toksin türlerine göre sınıflandırır.

Çoğu ishal yapıcı E. coli suşu dışkı-ağız yoluyla bulaşır. Bu, görülemeyecek kadar küçük dışkıdaki bakterilerin ağzınıza ve sindirim sisteminize girmesiyle olur. E. Coli, az pişmiş et ve pastörize edilmemiş içecekler yoluyla da bulaşabilir.

E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 7

E. coli riski içeren besinleri şu şekilde alabilirsiniz:

1. Az pişmiş et yemek: Kıyma, hamburger ve iyice pişirilmemiş diğer etler E. coli içerebilir.

2. İyi yıkanmamış gıdalar: Bunlara az pişmiş et ve yeterince yıkanmamış çiğ meyve ve sebzeler dahildir.

E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 8

3. Pastörize edilmemiş içecekler içmek: Bunlara süt, veya meyve suyu (ve peynir veya dondurma gibi bunlardan yapılan yiyecekler) dahildir.

4. Kirli su içmek : Hayvanların ve insanların dışkısındaki E. coli, doğal su kaynaklarını (göller, akarsular ve nehirler gibi), yüzme havuzlarını ve dezenfekte edilmemiş içme sularını kirletebilir.


E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 9

5. Gübrelenmiş bahçelerden elde edilen ürünler, yoğurt ve turp, yonca.

6. Diğer yiyecekler: Kurutulmuş salam, fındık ve önceden paketlenmiş kurabiye hamuru gibi.


E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon - 10

7. Organik hasat: Torbalı organik havuçlarla bağlantılı yakın zamanda ortaya çıkan bir E. coli salgını interneti kasıp kavurdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri insanlardan bunları yememelerini istedi. Bunun yerine, bunları atın ve bunlarla temas etmiş olabilecek herhangi bir eşyayı veya yüzeyi sıcak, sabunlu suyla yıkayın.

Bunların dışında, inek, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarıyla temas, E. coli'yi yayabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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