E.coli riski taşıyan 7 besin: Ölüme neden olan enfeksiyon

E.COLİ ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Birçok E. coli türü enfeksiyonlara neden olabilir. Çoğu sulu ishal gibi benzer semptomlara neden olur, ancak bazıları diğerlerinden daha ciddidir. Bilim insanları bunları hücrelerinize nasıl bağlandıklarına ve saldıkları toksin türlerine göre sınıflandırır.

Çoğu ishal yapıcı E. coli suşu dışkı-ağız yoluyla bulaşır. Bu, görülemeyecek kadar küçük dışkıdaki bakterilerin ağzınıza ve sindirim sisteminize girmesiyle olur. E. Coli, az pişmiş et ve pastörize edilmemiş içecekler yoluyla da bulaşabilir.