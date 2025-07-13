E vitamini eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor: 6 işareti önemseyin
E Vitamini, genel sağlığınız için önemli bir antioksidandır. E Vitamini, hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynar, biyokimyasal işlevler için gereklidir ve vücut hücrelerini bozulmaya karşı korur. E Vitamini bağışıklık sistemini, cildi ve gözleri güçlendirir. Ancak yağda çözünen bir vitamindir ve bazı hastalıklar veya beslenme eksiklikleri E Vitamini eksikliğine neden olabilir. E Vitamini eksikliği, bazıları hafif, bazıları ise yıkıcı olan şu belirtilere yol açar
KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ
Bu, A Vitamini eksikliğinin en yaygın ve en erken belirtilerinden biridir. Hücreleri oksidatif stresten koruyarak kas dokusu bütünlüğünün korunması için bu vitamin çok önemlidir. Düşük E Vitamini seviyeleri, kas hücrelerinin hasara karşı savunmasız hale gelmesine ve bunun sonucunda güçsüzlük, yorgunluk veya spazmlara yol açar.