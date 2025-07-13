E vitamini eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor: 6 işareti önemseyin

GÖRME BOZUKLUĞU

E vitamini sağlıklı gözler için de gereklidir. Eksikliği, retina ve gözdeki diğer yapılarda hasara yol açar ve görme sorunlarına yol açabilir. Bunların hepsi erken dönemde potansiyel uyarı işaretleridir: bulanık görme, konsantrasyon sorunları veya ışığa karşı hassasiyet. Kronik eksiklik, önlendiğinde geri dönüşü olmayan retina dejenerasyonu gibi daha ciddi rahatsızlıklara bile yol açabilir.

Görme kaybının birçok nedene bağlı olabileceği doğru olsa da, diğer eksiklik belirtileriyle bir araya geldiğinde beslenmeyle ilgili bir sorunun işareti olabilir.





