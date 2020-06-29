Eklem, kemik, kas ve cilt güzelliğinde etkiliği olan kolajen kaynağı besinler

ntv.com.tr 29.06.2020 - 13:13
Kolajen; vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor.
Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.
Cilt sağlığını geliştirir, derinin elastikiyetini arttırır, cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini destekler. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir.
Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.
Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, eklem iltihaplanmalarını önler.
Kas kütlesinin korunması ve arttırılması üzerinde etkilidir.
Saç ve tırnak sağlığını geliştirir.
Yaşlanmanın cilt ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini hafifletir.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının (osteopeni) önlenmesine katkıda bulunur.
Havuç, ıspanak, şalgam gibi A vitamini içeren besinler.