Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor

Elazığ'da 3 bin dönüm alana ekilen ve bu sene 20 bin ton rekolte beklenen domateste hasat başladı. Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı tarlalardan toplanan domatesler, güneş altında kurutulduktan sonra başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Domates içinde pek çok vitamini barındırıyor. Yüksek oranda C vitamin kaynağı olan domates bağışıklığı güçlendiriyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 1

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran ve Erhan Arıkboğan yaklaşık 600 işçiyle hasada devam ediyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 2

İşçiler tarafından bin bir emekle toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm ülke pazarında yer alıyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 3

İç piyasanın yanı sıra toplanan domatesler makine yardımı ile ikiye bölünüyor ve tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 4

Kurutulan domatesler ise başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 5

Tarlaların ucu bucağı gözükmezken, bu sene ortalama 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 6

ELAZIĞ'DAN DÜNYAYA AÇILIYOR

3 bin dönüme domates ektiklerini aktaran Erhan Arıkboğan, ''Burada sezon sonunda Allah'ın izniyle 20 bin ton civarında hasılat bekliyoruz. Burada ürettiğimiz domatesleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 7

Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışına ihracatını sağlıyoruz. Buradan giden domatesler sofraları süslüyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 8

İnşallah beklediğimiz rekolteyi alırız. 4 aydır buradayız. Domatesi ekerken burada 100 kişi çalışıyorduk ama şuan da 600 kişiye yükseldik. Burada herkes ekmeğinin peşinde. 20 bin ton kolay bir rakam değil.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 9

Burada günlük olarak 3-4 tır malzeme gönderiyoruz. Bu sene beklentimiz iyiydi inşallah önümüzdeki yıl daha iyi olur.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 10

İşçilerimiz tarladan topladığı domatesleri araçlarla buraya getiriyor. Makinemize yüklediğimiz domateslerimizi kesilerek buraya seriliyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 11

Serilen domateslere tuz eklendikten sonra kurutmaya bırakılıyor. Kurutulan paketlerimizi de yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 12

Domates, hem lezzetli hem de sağlık açısından birçok fayda sağlayan bir besindir.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 13

İşte domatesin vücuda sağladığı bazı önemli faydalar:

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 14

En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan domates içerisinde bol miktarda likopen barındırıyor. Bu özelliğiyle hücra hasarını engelliyor. Bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabiliyor.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 15

CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER

Sağlıklı bir cilt için domates tüketimini artırabilirsiniz. Domates yüksek C vitamini içeriği sayesinde cildi canlandırır. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. Cilt hücrelerini yeniler

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 16

KAN BASINCINI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Kalbi güçlendirmek ve kalp damar hastalıklarını önlemek için domatesi sofranızdan eksik etmeyin.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 17

Domatesin içerdiği likopen ve C vitamini, kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, domatesin potasyum içeriği kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 18

Domates, lif açısından zengindir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lif, sindirim sürecini destekler ve kabızlık riskini azaltır.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 19

GÖRME SAĞLIĞINI KORUR

Domates, göz sağlığı için önemli olan A vitamini ve beta-karoten içerir. Bu besin maddeleri, görme sağlığını koruyabilir ve yaşa bağlı göz problemlerinin riskini azaltabilir.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 20

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Domatesin içinde bulunan çeşitli vitaminler ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 21

Düzenli olarak domates tüketmek vücuda güç depolar.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 22

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Domates düşük kalorili ve su içeriği yüksek bir besindir. Bu nedenle, kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve tok kalma hissini artırabilir

Domatesi çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz; çiğ olarak, salatalarda, soslarda veya pişirilmiş olarak.

Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor - 23

Ancak, domatesin bazı insanlarda mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Genel olarak, dengeli bir diyetin parçası olarak domatesin sağlık faydalarından yararlanabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER