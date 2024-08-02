Elazığ'dan dünyaya yayılan güç deposu! ABD ve Rusya kapış kapış alıyor: Kan basıncını düzenliyor, hücre hasarını engelliyor
Elazığ'da 3 bin dönüm alana ekilen ve bu sene 20 bin ton rekolte beklenen domateste hasat başladı. Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı tarlalardan toplanan domatesler, güneş altında kurutulduktan sonra başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Domates içinde pek çok vitamini barındırıyor. Yüksek oranda C vitamin kaynağı olan domates bağışıklığı güçlendiriyor.
Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran ve Erhan Arıkboğan yaklaşık 600 işçiyle hasada devam ediyor.