Elleriniz sürekli soğuk mu: Meğer bu hastalığın habercisiymiş
Genellikle göz ardı edilen sürekli soğuk eller, yüksek kolesterole işaret edebilir ve kan akışının azalmasına yol açabilir. Bu, periferik arter hastalığının erken bir belirtisi olabilir, ancak yüksek kolesterolü olan herkes soğuk hassasiyeti yaşamaz. Yüksek kolesterolün diğer hafif belirtileri arasında karıncalanma, sarımsı cilt lekeleri, yavaş iyileşen yaralar ve açıklanamayan yorgunluk bulunur ve kolesterol testi ve tıbbi değerlendirme gerektirir.
Soğuk eller genellikle soğuk havaya bir tepki olarak göz ardı edilir, ancak sürekli soğukluk, yüksek kolesterol gibi altta yatan bir sorunun işareti olabilir. Yüksek LDL seviyeleri plak birikimine, arterlerin daralmasına ve ellere giden kan akışının azalmasına neden olabilir ve bu da alışılmadık bir soğukluk hissine yol açabilir. Bu, periferik arter hastalığı gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların erken bir uyarı işareti olabilir.