Elleriniz sürekli soğuk mu: Meğer bu hastalığın habercisiymiş

Genellikle göz ardı edilen sürekli soğuk eller, yüksek kolesterole işaret edebilir ve kan akışının azalmasına yol açabilir. Bu, periferik arter hastalığının erken bir belirtisi olabilir, ancak yüksek kolesterolü olan herkes soğuk hassasiyeti yaşamaz. Yüksek kolesterolün diğer hafif belirtileri arasında karıncalanma, sarımsı cilt lekeleri, yavaş iyileşen yaralar ve açıklanamayan yorgunluk bulunur ve kolesterol testi ve tıbbi değerlendirme gerektirir.

Soğuk eller genellikle soğuk havaya bir tepki olarak göz ardı edilir, ancak sürekli soğukluk, yüksek kolesterol gibi altta yatan bir sorunun işareti olabilir. Yüksek LDL seviyeleri plak birikimine, arterlerin daralmasına ve ellere giden kan akışının azalmasına neden olabilir ve bu da alışılmadık bir soğukluk hissine yol açabilir. Bu, periferik arter hastalığı gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların erken bir uyarı işareti olabilir.

Ancak, BMC Complementary and Alternative Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, yüksek kolesterolü olan yalnızca birkaç kişinin soğuk hassasiyeti bildirdiğini ortaya koymuştur; bu da bağlantının tüm bireylerde tutarlı olmadığını göstermektedir. Belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Yüksek kolesterol kan dolaşımını nasıl etkiler ve soğuk ellere neden olur?

Kolesterol, kanda bulunan yağlı bir maddedir. Sağlıklı hücre ve hormonların oluşumunda hayati bir rol oynamasına rağmen, yaygın olarak "kötü kolesterol" olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) miktarının çok fazla olması tehlikeli olabilir. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamar duvarlarında plak birikmesine, yani ateroskleroza yol açabilir.

Bu plaklar büyüdükçe atardamarları daraltır ve kan akışını kısıtlar. Bu durum özellikle eller ve ayaklar gibi ekstremitelere giden daha küçük atardamarlar için endişe vericidir. Daralmış atardamarlardan kaynaklanan zayıf dolaşım, orta sıcaklıklarda bile ellerin alışılmadık derecede soğuk hissetmesine neden olabilir.


SOĞUK ELLER VE YÜKSEK KOLESTEROL

Ellerde sürekli soğukluk, aynı kolesterolle ilişkili plak birikiminin neden olduğu bir durum olan periferik arter hastalığının (PAD) bir belirtisi olabilir. PAD, özellikle uzuvlardaki kalp dışındaki kan damarlarını etkiler. Daha çok bacakları etkilemekle birlikte, kollar ve eller de zayıf kan dolaşımından muzdarip olabilir.

Periferik arter hastalığı (PAD) olan kişiler, ellerinin normalden daha soğuk olduğunu, solgun veya maviye döndüğünü veya karıncalanma ve uyuşukluk hissettiğini fark edebilirler. Zamanla, tedavi edilmezse, bu kısıtlı kan akışı dokulara zarar verebilir ve felç veya kalp krizi gibi daha ciddi kardiyovasküler problemler riskini artırabilir.

Birçok kişi, özellikle soğuk iklimlerde, zaman zaman soğuk eller yaşar. Ancak elleriniz, iç mekanlarda veya ılıman havalarda bile daha sık üşüyorsa, bu durum dolaşım bozukluğuna işaret ediyor olabilir. Atardamarlar kolesterol birikintileriyle kısmen tıkandığında, kan artık ellere etkili bir şekilde ulaşamaz ve bu da cilt sıcaklığını düşürür.

Bu belirtiyi göz ardı etmek, kolesterolle ilişkili damar sorunlarının erken teşhisini geciktirebilir. Soğuk eller, vücudun sizi yüzeyin altında gelişen daha ciddi bir soruna karşı uyarma yolu olabilir.


YÜKSEK KOLESTEROLÜN DİĞER SESSİZ BELİRTİLERİ

Soğuk eller tek uyarı işareti değildir. Yüksek kolesterol genellikle belirgin belirtiler olmadan ilerler, ancak birkaç ince gösterge bir soruna işaret edebilir.

Bunlar şunları içerir:
Azalan oksijen kaynağı nedeniyle parmaklarda veya ayak parmaklarında karıncalanma veya uyuşma.
Özellikle göz veya eklem çevresinde ciltte sarımsı tortular.
Özellikle ellerde veya ayaklarda yavaş iyileşen yaralar, zayıf kan dolaşımından kaynaklanabilir.
Özellikle genç bireylerde, kornea çevresinde beyaz veya gri halkalar.

Kalp kanı verimli bir şekilde pompalamakta zorlanıyorsa ortaya çıkabilen, minimal efordan sonra açıklanamayan yorgunluk veya nefes darlığı.
Bu belirtiler yalnızca yüksek kolesterole özgü olmasa da, özellikle bir arada bulunmaları durumunda bir kolesterol testi ve tıbbi değerlendirme yapılmalıdır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

