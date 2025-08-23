Elleriniz sürekli soğuk mu: Meğer bu hastalığın habercisiymiş

Ancak, BMC Complementary and Alternative Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, yüksek kolesterolü olan yalnızca birkaç kişinin soğuk hassasiyeti bildirdiğini ortaya koymuştur; bu da bağlantının tüm bireylerde tutarlı olmadığını göstermektedir. Belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Yüksek kolesterol kan dolaşımını nasıl etkiler ve soğuk ellere neden olur?



Kolesterol, kanda bulunan yağlı bir maddedir. Sağlıklı hücre ve hormonların oluşumunda hayati bir rol oynamasına rağmen, yaygın olarak "kötü kolesterol" olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) miktarının çok fazla olması tehlikeli olabilir. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamar duvarlarında plak birikmesine, yani ateroskleroza yol açabilir.



Bu plaklar büyüdükçe atardamarları daraltır ve kan akışını kısıtlar. Bu durum özellikle eller ve ayaklar gibi ekstremitelere giden daha küçük atardamarlar için endişe vericidir. Daralmış atardamarlardan kaynaklanan zayıf dolaşım, orta sıcaklıklarda bile ellerin alışılmadık derecede soğuk hissetmesine neden olabilir.





