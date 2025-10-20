Elleriniz ve ayaklarınız sürekli soğuk mu? Ciddi bir uyarı işareti olabilir

Soğuk eller ve ayaklar çoğu zaman geçici bir üşüme hissi olarak görülse de, altta yatan neden zayıf kan dolaşımı olabilir. Kan akışının yetersiz olması, dokuların yeterli oksijen ve besin alamamasına yol açarak zamanla doku hasarı, yavaş iyileşen yaralar ve hatta ülser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.



Uzmanlara göre yaş, yüksek tansiyon, diyabet, obezite ve bazı kalp-damar rahatsızlıkları dolaşım sorunlarının en yaygın sebepleri arasında yer alıyor. Ancak iyi haber şu: Düzenli egzersiz, bol su içmek, kalp dostu beslenmek ve bacakları yüksekte tutmak gibi basit alışkanlıklar bile dolaşımı belirgin biçimde iyileştirebiliyor.