Ellerinizi hemen kontrol edin: Yüksek kolesterol belirtisiymiş, kalp krizini tetikliyor
Kolesterol, kalp hastalığı, diyabet ve diğer ciddi hastalıkların da gelişmesinde önde gelen faktörlerden biridir. Kanınızdaki çok fazla kötü kolesterol, kalp hastalığı, felç ve diğer sorunlara yakalanma riskinizi artırabilir. Yüksek kolesterol vücudunuzda bazı belirtilerle kendini gösterebilir.
Kolesterol, hücre zarlarının yapısal ve sinyal bileşenidir. Karaciğerinizin ürettiği mumsu, yağ benzeri bir maddedir.
Hücre zarlarının, D vitamininin ve belirli hormonların oluşumu için hayati önem taşır. Kolesterol suda çözünmez, bu nedenle vücudunuzda kendi başına dolaşamaz. Kolesterol, yağ ve proteinden oluşan parçacıklar olan lipoproteinler tarafından kanda taşınır.