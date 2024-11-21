Ellerinizi hemen kontrol edin: Yüksek kolesterol belirtisiymiş, kalp krizini tetikliyor

YÜKSEK KOLESTEROLÜN BELİRTİLERİ

Yüksek kolesterol genellikle erken dönemde belirtilere neden olmaz ve çoğu insan kan testi yaptırana kadar buna sahip olduğunu bilmez. Ancak, kolesterol ve yağlardan kaynaklanan plak birikimi kan akışını yavaşlattığında veya durdurduğunda belirtiler gelişebilir. Diğer semptomların yanı sıra, cilt bazen yüksek kolesterolün ilk belirtilerini gösteren yerdir.



Ciltte yağlı şişkinlikler (ksantomlar), özellikle dirseklerde, eklemlerde, dizlerde, ellerde, ayak bileklerinde veya kalçalarda yüksek kolesterolü gösterir.



Gözlerin etrafında, genellikle buruna en yakın köşelerde (ksantolazma) oluşan yumuşak sarımsı şişkinlikler de aynı şeyi gösterir.