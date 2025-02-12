Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor
Elma sirkesi, uzun süredir sağlıklı yaşam tutkunları tarafından tercih edilen bir besin olarak biliniyor. Elma sirkesi, kan şekeri seviyelerini düşürmekten kilo vermeye kadar birçok sağlık faydası sunduğu öne sürülen besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, bilimsel araştırmalar bu iddiaları gerçekten destekliyor mu?
DailyMail'de yer alan habere göre; Elma sirkesi, yiyecekleri temizlemek ve korumak için uzun yıllardır kullanılıyor. 2005 yılında yapılan bir araştırma, sirkenin salmonella bakterisinin büyümesini azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bakterileri önlemek için sadece elma sirkesine güvenmenin doğru olmayacağını belirtiyor.