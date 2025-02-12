Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor

Elma sirkesi, uzun süredir sağlıklı yaşam tutkunları tarafından tercih edilen bir besin olarak biliniyor. Elma sirkesi, kan şekeri seviyelerini düşürmekten kilo vermeye kadar birçok sağlık faydası sunduğu öne sürülen besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, bilimsel araştırmalar bu iddiaları gerçekten destekliyor mu?

Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Elma sirkesi, yiyecekleri temizlemek ve korumak için uzun yıllardır kullanılıyor. 2005 yılında yapılan bir araştırma, sirkenin salmonella bakterisinin büyümesini azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bakterileri önlemek için sadece elma sirkesine güvenmenin doğru olmayacağını belirtiyor.



SAĞLIK HABERLERİ

Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor - 2

Reading Üniversitesi'nden bir gıda bilimcisi olan Profesör Gunter Kuhnle şunları söyledi: 'Bunun antimikrobiyal olma olasılığı yüksek, ancak diğer sirkelerle ortak bir özelliği var, çünkü asetik asit birçok (ama hepsini değil) mikrobu öldürebilir. Ancak bunun insan vücudunda herhangi bir etkisi olup olmayacağı konusunda biraz şüpheliyim " diyor

Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nde kayıtlı diyetisyen olan Dr. Duane Mellor da sirkenin bakteri büyümesini azaltma olasılığının yüksek olduğunu ancak bunun insan vücudunun iç ortamından ziyade laboratuvar testlerinde görüldüğünü vurguladı.


Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor - 3

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Amerikan Diyabet Derneği Dergisi'nde 2004 yılında yayınlanan bir araştırma , patates veya pirinç gibi karbonhidrat içeren bir öğünün parçası olarak sirke tüketmenin, yemekten sonra glikoz ve insülin seviyelerini iyileştirebileceğini öne sürüyor.

Elma sirkesinin en çok araştırılan faydalarından biri, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmasıdır. 2004 yılında yapılan bir çalışma, karbonhidrat içeren öğünlerden sonra elma sirkesi tüketmenin kan şekeri seviyelerini düşürebileceğini gösterdi. Ancak bu araştırmaların çoğu kısa vadeli ve küçük gruplarla yapıldığı için kesin bir sonuç olarak değerlendirilmesi zor.


Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor - 4

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Elma sirkesinin kilo kaybına yardımcı olabileceği iddiası, bazı araştırmalar tarafından destekleniyor. 2018 yılında yapılan bir çalışmada, elma sirkesi tüketen katılımcıların ortalama 1,3 kg daha fazla kilo verdiği görüldü. Ancak uzmanlar, kilo kaybının sadece elma sirkesiyle sağlanamayacağını, dengeli beslenme ve egzersizin önemli olduğunu vurguluyor.


Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor - 5


Bazı laboratuvar araştırmaları, elma sirkesinin kanser hücreleri üzerinde etkili olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu çalışmalar test tüplerinde yapıldığından, insan vücudundaki etkileri konusunda yeterli kanıt bulunmuyor.


Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor - 6

YÜKSEK TANSİYONA VE KOLESTEROLE ETKİSİ

Elma sirkesinin tansiyonu ve kolesterolü düşürdüğüne dair bazı iddialar var. Ancak bu konuda yapılan araştırmaların çoğu hayvanlar üzerinde gerçekleştirilmiş olup, insanlarda benzer sonuçların alındığına dair güçlü kanıtlar bulunmuyor.


Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor - 7

Elma sirkesi, bazı sağlık yararları sunabilir ancak birçok iddianın bilimsel olarak kesinleşmediği unutulmamalıdır. Sağlık üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Uzmanlar, mucizevi çözümler yerine dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesini öneriyor.

Sağlıklı yaşam için elma sirkesi tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER