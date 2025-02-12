Elma sirkesi gerçekten faydalı mı? Bu etkilerini çok az kişi biliyor

Reading Üniversitesi'nden bir gıda bilimcisi olan Profesör Gunter Kuhnle şunları söyledi: 'Bunun antimikrobiyal olma olasılığı yüksek, ancak diğer sirkelerle ortak bir özelliği var, çünkü asetik asit birçok (ama hepsini değil) mikrobu öldürebilir. Ancak bunun insan vücudunda herhangi bir etkisi olup olmayacağı konusunda biraz şüpheliyim " diyor



Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nde kayıtlı diyetisyen olan Dr. Duane Mellor da sirkenin bakteri büyümesini azaltma olasılığının yüksek olduğunu ancak bunun insan vücudunun iç ortamından ziyade laboratuvar testlerinde görüldüğünü vurguladı.





