Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri
Her mutfakta bulunan ve çeşitli pek çok alanda kullanılan elma sirkesi sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Elma sirkesinin kilo kaybından, temiz bir cilde kadar her şeye yardımcı olabileceği iddia ediliyor. Peki, elma sirkesi gerçekten faydalı mı? İşte bilinen yararları ve potansiyel yan etkileri.
Elma sirkesi, fermente edilmiş elma suyundan elde edilen doğal bir sirkedir. Elmalar önce ezilerek suyu çıkarılır, sonra bu elma suyu mayalanır ardından da sirkeye dönüşür. Bu süreçte doğal bakteriler ve mayalar, şekeri önce alkole, sonra da asetik aside çevirirler. Asetik asit, sirkeye o kendine has ekşi ve keskin tadı veren maddedir.