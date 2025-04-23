Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri

CİLDİNİZE PARLAKLIK VERİR

Antifungal ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle elma sirkesi, akne, kepek ve hatta cilt enfeksiyonları için popüler bir doğal tedavi haline gelmiştir.

Bazıları sivilceleri temizlemeye ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olmak için tonik olarak (doğal olarak seyreltilmiş) uygular. Diğerleri tahriş olmuş cildi yatıştırmak için banyo suyuna ekler.

Ancak dikkat edin elma sirkesi asidiktir ve hassas bir cildiniz varsa doğrudan cildinize seyreltilmeden uygulanması yanıklara, tahrişe veya kuruluğa yol açabilir. Her zaman önce yama testi yapın.





