Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri

Her mutfakta bulunan ve çeşitli pek çok alanda kullanılan elma sirkesi sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Elma sirkesinin kilo kaybından, temiz bir cilde kadar her şeye yardımcı olabileceği iddia ediliyor. Peki, elma sirkesi gerçekten faydalı mı? İşte bilinen yararları ve potansiyel yan etkileri.

Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri - 1

Elma sirkesi, fermente edilmiş elma suyundan elde edilen doğal bir sirkedir. Elmalar önce ezilerek suyu çıkarılır, sonra bu elma suyu mayalanır ardından da sirkeye dönüşür. Bu süreçte doğal bakteriler ve mayalar, şekeri önce alkole, sonra da asetik aside çevirirler. Asetik asit, sirkeye o kendine has ekşi ve keskin tadı veren maddedir.


SAĞLIK HABERLERİ

Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri - 2

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Çoğu insanın elma sirkesine yönelmesinden başlayalım: kilo kaybı. Bazı küçük çalışmalar, yemeklerden önce bir yemek kaşığı elma sirkesi almanın daha tok hissetmenize yardımcı olabileceğini ve bunun da genel olarak daha az kalori almanıza yol açabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, özellikle yüksek karbonhidratlı yemeklerden sonra kan şekeri ve insülin seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve bu da yağ depolamasında rol oynar. Ancak gerçek şu ki: elma sirkesi yağ eriten bir iksir değildir. Eğer içiyorsanız ama yine de abur cubur yiyorsanız ve antrenmanları atlıyorsanız, harikalar yaratmayacaktır.


Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri - 3

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Elma sirkesinin en iyi araştırılmış faydalarından biri, insülin duyarlılığını iyileştirme ve yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini düşürme yeteneğidir. Bu, tip 2 diyabet veya insülin direnci olan kişiler için harika bir haberdir. Yüksek karbonhidratlı bir yemekle birlikte veya öncesinde elma sirkesi tüketmek, normalde bunu izleyen kan şekeri artışını azaltabilir. Yine de, kan şekeri için zaten ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzla görüşmeden sirkeyi hemen eklemeyin -bu, şeker seviyelerinizin çok düşmesine neden olabilir. Güvende olmak pişman olmaktan iyidir.


Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri - 4

SİNDİRİMİ DESTEKLER

Yemeklerden sonra şişkinlik veya gaz mı hissediyorsunuz? Elma sirkesi buna yardımcı olabilir. İçerdiği asetik asit, mide asidi üretimini uyarır ve bu da yiyeceklerin daha iyi sindirilmesine yardımcı olur. Yemekten önce ılık suda eritilmiş bir çay kaşığı ACV'nin şişkinliği ve hazımsızlığı azalttığını iddia edenler var. Ancak bu herkes için geçerli değil. Ülser, asit reflüsü veya hassas bir mideniz varsa, elma sirkesi durumunuzu iyileştirmek yerine kötüleştirebilir.


Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri - 5

CİLDİNİZE PARLAKLIK VERİR

Antifungal ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle elma sirkesi, akne, kepek ve hatta cilt enfeksiyonları için popüler bir doğal tedavi haline gelmiştir.

Bazıları sivilceleri temizlemeye ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olmak için tonik olarak (doğal olarak seyreltilmiş) uygular. Diğerleri tahriş olmuş cildi yatıştırmak için banyo suyuna ekler.

Ancak dikkat edin elma sirkesi asidiktir ve hassas bir cildiniz varsa doğrudan cildinize seyreltilmeden uygulanması yanıklara, tahrişe veya kuruluğa yol açabilir. Her zaman önce yama testi yapın.


Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri - 6

NEFESİNİZİ TAZELER

Sirkenin asidik yapısı kokuya neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olur, bu nedenle bazı insanlar elma sirkesini doğal bir gargara olarak kullanır. Ayrıca yüzey lekelerini gidererek dişleri beyazlatmaya da yardımcı olabilir. Ancak büyük kırmızı bayrak şudur: Elma sirkesi zamanla diş minesini aşındırabilir. Ağzınızda doğrudan çalkalamak dişlerinize asit banyosu yaptırmak gibidir. Ağız sağlığı için kullanıyorsanız, seyreltildiğinden emin olun ve aşırıya kaçmayın.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR

Çoğunlukla hayvanlar üzerinde yapılan erken çalışmalar , elma sirkesinin kolesterolü, trigliseritleri ve hatta kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor - kalp hastalığı için temel risk faktörleri. Ayrıca LDL'nin (kötü kolesterol) oksitlenmesini önlemeye yardımcı olabilir, bu da kalp sağlığı için harikadır. Ancak mesele şu ki henüz yeterli güçlü insan kanıtı yok.


Elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Sağlık yararları ve yan etkileri - 7

POTASYUM SEVİYESİNİ ETKİLER

Bu çok yaygın bir durum değil, ancak yüksek dozda elma sirkesinin vücuttaki düşük potasyum seviyeleriyle bağlantılı olduğu görülmüştür hipokalemi olarak bilinen bir durum. Bu, kas ve sinir fonksiyonlarını etkileyebilir ve özellikle böbrek sorunları olan veya diüretik kullanan kişiler için risklidir. Tekrar ediyorum, ölçülü olmak önemlidir.

DİKKAT: İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR

Elma sirkesi diüretikler, insülin ve kalp ilaçları gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Etkilerini yoğunlaştırabilir veya olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. Uzun süreli ilaç kullanıyorsanız, Elma sirkesini düzenli bir içecek olarak kullanmadan önce doktorunuza danışın.

ELMA SİRKESİNİN NE KADARI FAZLA?

Elma sirkesi içmeyi düşünüyorsanız, küçük miktarlarda başlayın. Çoğu insan için günde bir veya iki kez büyük bir bardak suda seyreltilmiş bir çay kaşığı ila bir yemek kaşığı yeterlidir. Asla direkt içmeyin; boğazınız, dişleriniz ve mideniz size teşekkür edecektir.

Ayrıca, yatmadan hemen önce almamaya çalışın. Midenizde asit varken yatmak, hoş bir asit reflüsü atağına davetiye çıkarabilir.
Bunu hızlı bir çözüm olarak değil, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak kullanın.

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