Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Elma sirkesi her mutfakta bulunuyor ve faydaları nedeniyle sıklıkla tüketiliyor. Özellikle suyla karıştırıp elma sirkesi içmek en bilinen yöntemlerden biri. Ancak aşırı elma sirkesi tüketmek sağlığınız için ciddi sorunlar oluşturabilir. Peki, elma sirkesi içmenin zararı var mı, elma sirkesi içince ne olur? İşte yanıtı.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 1

Her evin mutfağında bulunan ve çeşitli şekillerde tüketilen elma sirkesinin vücudunuz için zararlı olabilir mi? Elma sirkesi damıtılmış beyaz sirkeden daha yumuşak, daha meyveli, daha ekşi bir tada sahiptir ve açık altın rengi bir renge sahiptir.

SAĞLIK HABERLERİ

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 2

Elma sirkesi, neredeyse hiç kalorisi veya yağı olmadığı için en sevdiğiniz yemeklere lezzet katmak için besleyici bir yol oynar.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 3

Elma sirkesinin sağlığa aydaları herkes tarafından bilinir. Ancak elma sirkesi tüketimi sağlık için riskli olabilir.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 4

DİŞ MİNESİNİN AŞINMASI

Günde iki kez bir bardak suyla karıştırılmış iki yemek kaşığı elma sirkesi tüketmenin faydaları yapılan çalışmalarla değerlendirildi. Araştırmacılar, 8 haftalık deneyin sonunda içeceğin diş minesini aşındırabileceğini keşfetti. Diş minesinin kaybı geri döndürülemez ve kalıcı olduğundan, mümkün olduğunda buna katkıda bulunabilecek eylemlerden kaçınmak zorunludur.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 5

YEMEK BORUSU YANIKLARI

Tanısal bir endoskopi, uzun süreler boyunca elma sirkesi tüketen ve yemek yutmada zorluk çeken birkaç kişide tüm yemek borusunun astarının tamamen çiğ olduğunu ortaya koydu.

Her gün seyreltilmemiş elma sirkesi dozları uygulayarak bir hata yaptılar. Bu zarar, elma sirkesinin aşırı asidik bileşiminden kaynaklanır.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 6

MİDE BOŞALMASININ GECİKMESİ

Elma sirkesi yiyeceklerin mideden alt sindirim sistemine geçme hızını yavaşlatabilir. Bu, kan dolaşımının besinleri daha yavaş emmesine neden olabilir. Yiyecekler midede uzun süre kalır ve midedeki sinirlerin işlev bozukluğu nedeniyle tipik bir hızda boşaltılmaz.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 7

DÜŞÜK POTASYUM SEVİYESİ

Uzun bir süre boyunca verilen yüksek dozda elma sirkesi, bir vaka raporunda düşük kan potasyumu ve kemik kaybıyla ilişkilendirilmiştir. 28 yaşında bir kadın, altı yıl boyunca her gün suyla seyreltilmiş sekiz ons (1 su bardağı) elma sirkesi içti.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 8

Düşük potasyum seviyeleri ve diğer kan kimyası sorunları hastaneye yatmasına neden oldu. Kadının doktorları, her gün çok miktarda elma sirkesi aldığı için, kanının asitliğini dengelemek için kemiklerinden minerallerin sızdığını düşünüyor.

Elma sirkesinin faydadan çok zararı var: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 9

ELMA SİRKESİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL TÜKETİLİR?

Elma sirkesinin içmeden önce her zaman suykla seyreltildiğinden emin olun. Ek olarak, seyreltilmiş elma sirkesini az miktarda ve ideal olarak yiyecekle birlikte tüketmek çok önemlidir. Aksi takdirde, istenmeyen ve tehlikeli yan etkiler geliştirme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

DAHA FAZLA GÖSTER