En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var

Bağışıklığı güçlendirir ve kolesterol seviyesini düşürmesiyle bilinir. Bu sene halkın tahine olan ilgisi de geçen seneye göre 2-3 misli artış gösteriyor. Bunun yanında tabii keçi boynuzu pekmezi de bağırsak tembelliği başta olmak üzere birçok hastalıklara iyi gelmektedir. Aynı zamanda dut pekmezi ve pancar pekmezinin faydaları da saymakla bitmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da onaylamış olduğu pekmezler hiçbir katkı maddesi bulundurmuyor, yüzde yüz doğal” şeklinde konuştu.