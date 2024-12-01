En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var
Eskişehir'de havaların soğuması ile birlikte hastalıklardan korunmak ve ısınmak için çeşitli çözümler arayan vatandaşlar, pekmez ve tahine yoğun ilgi gösteriyor. Tahin ve pekmez birlikte tüketildiğinde vücut sağlığı için şifa deposuna dönüşüyor. Ayrıca pekmezin içine limon sıkıp tüketmek de pek çok fayda sağlayabiliyor.
Kent genelinde son zamanlarda etkisini şiddetli bir şekilde gösteren kış mevsiminde ani hava değişimleri, vatandaşların hazırlıksız yakalanmasına sebep oldu.