En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var

Eskişehir'de havaların soğuması ile birlikte hastalıklardan korunmak ve ısınmak için çeşitli çözümler arayan vatandaşlar, pekmez ve tahine yoğun ilgi gösteriyor. Tahin ve pekmez birlikte tüketildiğinde vücut sağlığı için şifa deposuna dönüşüyor. Ayrıca pekmezin içine limon sıkıp tüketmek de pek çok fayda sağlayabiliyor.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 1

Kent genelinde son zamanlarda etkisini şiddetli bir şekilde gösteren kış mevsiminde ani hava değişimleri, vatandaşların hazırlıksız yakalanmasına sebep oldu.

SAĞLIK HABERLERİ

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 2

Mevsim geçişlerinden dolayı hastalanan bazı vatandaşların, hem şifa bulmak için hem de vücutlarını sıcak tutmak için pekmez ve tahin kullanımını artırdığı öğrenildi.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 3

Eskişehir'de pekmez ve tahin satıcısı Ahmet Ünlü, pekmezin en çok kansızlığa iyi geldiğini, tahinin ise vücuttaki toksinleri atmada büyük bir rol oynadığını ifade etti.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 4

“EN ÇOK ÜZÜM PEKMEZİ TERCİH EDİLİYOR”

Yaklaşık 35 yıldır pekmez ve tahin satışı yapan Ahmet Ünlü, vatandaşların kış mevsiminin gelmesi sebebiyle yeni yeni pekmeze alıştıklarını ifade ederek, “Pekmez olarak 4 çeşit pekmezimiz mevcut. Üzüm, dut, keçiboynuzu ve pancar pekmezlerimiz var.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 5

Pancar pekmezi, daha ziyade yöresel İnönü İlçesi ve Bozhüyük'ün köylerinde yapılıyor. Kış sezonunda vatandaşlar pekmeze yeni yeni alışmaya başladı. Tüm pekmezlerimize kış ayının gelmesi sebebiyle büyük bir rağbet var ama bunlar içerisinde tabii vatandaşlar en çok üzüm pekmezini tercih ediyorlar” dedi.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 6

“LİMON İLE KARIŞTIRILIP İÇİLİNCE ÖKSÜRÜK KRİZLERİNİ AZALTIYOR”

Başta üzüm olmak üzere pekmezin en çok kansızlığa iyi geldiğini ve ısıttığını belirten Ünlü, “Hele ki pekmez limon ile karıştırılıp içilirse öksürük krizleri son bulur ve iltihapların geçmesine yardımcı olur. Boğaz ağrısı ve kaşıntıya da çok iyi gelir. Tahinin de aynı zamanda vücuttaki toksinleri atma özelliği vardır.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 7

Bağışıklığı güçlendirir ve kolesterol seviyesini düşürmesiyle bilinir. Bu sene halkın tahine olan ilgisi de geçen seneye göre 2-3 misli artış gösteriyor. Bunun yanında tabii keçi boynuzu pekmezi de bağırsak tembelliği başta olmak üzere birçok hastalıklara iyi gelmektedir. Aynı zamanda dut pekmezi ve pancar pekmezinin faydaları da saymakla bitmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da onaylamış olduğu pekmezler hiçbir katkı maddesi bulundurmuyor, yüzde yüz doğal” şeklinde konuştu.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 8

TAHİN VE PEKMEZİN VÜCUDA FAYDALARI

Sağlıklı bir yaşam için doğal besinlerin önemi her geçen gün artıyor. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tahin ve pekmez, hem sağlık açısından hem de enerji kaynağı olarak büyük faydalar sunuyor.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 9

ENERJİ DEPOSU

Tahin ve pekmez, özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve sporcular için mükemmel bir enerji kaynağıdır. Tahin, susamın içerdiği yüksek oranda sağlıklı yağlar ve protein ile vücuda uzun süreli enerji sağlar. Pekmez ise doğal şeker içeriğiyle kan şekerini dengeli bir şekilde yükselterek yorgunluğu giderir.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 10

KALSİYUM VE DEMİR ZENGİNİ

Özellikle kemik sağlığına önem verenler için tahin ve pekmez adeta birer doğal ilaç. Tahin, yüksek kalsiyum içeriğiyle kemikleri güçlendirirken, pekmez demir açısından zengin yapısıyla kansızlığa karşı etkili bir destek sunar.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 11

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Antioksidan özellikleriyle bilinen tahin, vücudu serbest radikallere karşı korurken, pekmez ise hastalıklara karşı direnci artıran vitamin ve mineraller içerir. Özellikle kış aylarında düzenli tüketimi, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmaya yardımcı olur.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 12

SİNDİRİM SİSTEMİNE DOST

Lif içeriği yüksek olan tahin, bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Pekmez ise mide dostu yapısıyla hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelir.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 13

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Tahin, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını destekler. Pekmezin doğal yapısı ise kan dolaşımını hızlandırarak kalbin daha iyi çalışmasını sağlar.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 14

TAHİN VE PEKMEZ NASIL TÜKETİLMELİ?

Tahin ve pekmezi karıştırarak kahvaltılarda veya ara öğünlerde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca bu karışım, hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

En çok tüketilen pekmez türü buymuş: Limonla karıştırıp içince böyle bir etkisi var - 15

Sağlıklı ve enerjik bir yaşam için sofralarınızdan tahin ve pekmezi eksik etmeyin! Uzmanlar, bu iki doğal lezzetin dengeli tüketilmesini öneriyor.

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