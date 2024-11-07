En faydalı balık türü buymuş: Mevsiminde haftada 2 kez tüketin
Güçlü Omega-3 kaynaklarından biri olan balık, sağlık için pek çok fayda sağlar. Proteini vitamin ve mineral açısından zengin olan balıklar, mevsiminde tüketildiğinde kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Peki, en faydalı balık türü hangisidir?
Balık tüketimi vücut sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını destekler. Hafızayı daha güçlü hale getirir ve depresyon riskini azaltır. Uzmanlar haftada en az iki porsiyon balık tüketmenin önemli olduğunu vurguluyor.