En faydalı balık türü buymuş: Mevsiminde haftada 2 kez tüketin

SAZAN

Listenin son sırasında yer alan balık ise görenleri şaşırttı. Bir nehir balığı olan sazan, Karadeniz bölgesinde sıklıkla görülmekte. Doktorlara göre bağırsak fonksiyonlarını güçlendiren bu balık, aynı zamanda metabolizma hızını artırarak kan şekerini dengeliyor. Diyetisyenlerin sık sık tüketilmesini tavsiye ettiği sazan, aynı zamanda beyin üzerinde de muhteşem etkilere sahip. Hafızayı geliştiren ve yaşlanmayı yavaşlatan özellikleri nedeniyle sazan, bilinen nehir balıkları arasında en faydalısı olarak dikkat çekiyor.



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