En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor

Tam buğday çeşitleri gibi diğer ekmek türlerinin yanında bulunan siyez ekmeğinin belirli bir lezzeti ve benzersiz bir besin profili var. Siyez ekmeği, siyez unundan yapılır.

Düşük miktarda gluten içerir. Sindirim sistemini destekler, sindirim sistemi tarafından kolay tolere edilebilir.Hafif gluten intoleransı olanlar için klasik buğday unu yerine kullanılabilir. Düşük glisemik indeks (hipoglisemi) özelliğine sahip olan siyez ununun faydaları arasında kan şekerini dengeleme bulunur