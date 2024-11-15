En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor
Sağlıklı bir beslenme programı oluştururken ekmek tüketilmeli mi, yoksa tüketilmemeli mi? sorusu herkesin aklında soru işareti olarak kalıyor. Uzmanlar beyaz ekmek tüketiminin son derece sağlıksız olduğunu söylüyor. Ekmek çeşitlerindeki fazlalık da kafa karışıklığına neden oluyor. Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda en sağlıklı ekmek türü belli oldu. Peki, en sağlıklı ekmek türü hangisidir?
Ekmek en sık tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Bazı uzmanlar sofraların olmazsa olmazı olan ekmeğin zararlı olduğunu vurguluyor.
Bazıları da ekmeğin iyi bir karbonhidrat kaynağı olduğunu ve ekmeksiz bir hayatın vücutta başka sorunlara neden olabileceğini savunuyor. Ancak bir ekmek türü var ki, vücut için adeta bir şifa kaynağaı görevi görüyor. Bu ekmek türünün özellikle hem kolesterol hem diyabete aynı anda çare olabileceği ortaya çıktı