En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor

Sağlıklı bir beslenme programı oluştururken ekmek tüketilmeli mi, yoksa tüketilmemeli mi? sorusu herkesin aklında soru işareti olarak kalıyor. Uzmanlar beyaz ekmek tüketiminin son derece sağlıksız olduğunu söylüyor. Ekmek çeşitlerindeki fazlalık da kafa karışıklığına neden oluyor. Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda en sağlıklı ekmek türü belli oldu. Peki, en sağlıklı ekmek türü hangisidir?

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 1

Ekmek en sık tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Bazı uzmanlar sofraların olmazsa olmazı olan ekmeğin zararlı olduğunu vurguluyor.

Bazıları da ekmeğin iyi bir karbonhidrat kaynağı olduğunu ve ekmeksiz bir hayatın vücutta başka sorunlara neden olabileceğini savunuyor. Ancak bir ekmek türü var ki, vücut için adeta bir şifa kaynağaı görevi görüyor. Bu ekmek türünün özellikle hem kolesterol hem diyabete aynı anda çare olabileceği ortaya çıktı

SAĞLIK HABERLERİ

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 2

Tam buğday çeşitleri gibi diğer ekmek türlerinin yanında bulunan siyez ekmeğinin belirli bir lezzeti ve benzersiz bir besin profili var. Siyez ekmeği, siyez unundan yapılır.

Düşük miktarda gluten içerir. Sindirim sistemini destekler, sindirim sistemi tarafından kolay tolere edilebilir.Hafif gluten intoleransı olanlar için klasik buğday unu yerine kullanılabilir. Düşük glisemik indeks (hipoglisemi) özelliğine sahip olan siyez ununun faydaları arasında kan şekerini dengeleme bulunur

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 3

Siyez ekmeğine olası kolesterol düşürücü ve kan şekeri düzenleyici özelliklerini veren nedir? Cevap, siyez ununun yüksek çözünürlü lif içeriğinde yatmaktadır. WebMD raporları, sadece çeyrek fincan siyez ununun 5 gram lif içerdiğini göstermektedir.

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 4

Diyetisyen Katherin Basbaum, siyez ekmeğinin, daha sağlıklı kolesterol ve kan şekeri seviyelerine ulaşmaya çalışan herkes için arzu edilen bir ekmek türü olabileceğini kabul ediyor.

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 5

DEMİR, ÇİNKO, BAKIR VE MAGNEZYUM DEPOSU

Basbaum'un açıkladığı gibi, siyez ekmeği tekli doymamış yağlar, demir, çinko, bakır, magnezyum ve fosforla doludur. Ayrıca oleik asit açısından da zengindir. Ancak, kolesterol ve kan şekeri üzerinde en fazla etkiye sahip olan liftir.

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 6

"Özellikle tam tahıllı olan siyez ekmeği, araştırmaların 'kötü' kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini gösterdiği çözünebilir lif içerir," dedi Basbaum. "Çözünebilir lif bağırsaklarda emilmez, bu nedenle yediğiniz yiyeceklerdeki kolesterole bağlanarak vücuttan atılır."

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 7

"Tam tahıllı siyez, aynı zamanda çözünebilir lif içeriği sayesinde, sindirimi ve glikozun (şekerin) kan dolaşımınıza emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin yönetilmesine yardımcı olabilir" diye ekledi.

Bilimsel araştırmalar, yükselen kolesterole ve kan şekeri artışlarına karşı koruma mekanizması olarak çözünür lif tüketimini destekler.

Advances in Nutrition'ın 2023 sayısındaki bir meta-analizde , araştırmacılar yüksek riskli popülasyonlarda farklı kolesterol tiplerini azaltmada çözünür lif takviyelerinin kullanımını araştırdılar.

Her 5 gram çözünür lif tüketildiğinde, bireylerin LDL kolesterollerinde (Basbaum'un bahsettiği "kötü" tip) ve toplam kolesterol seviyelerinde "önemli" bir azalma görme olasılığının yüksek olduğu sonucuna vardılar .

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 8

Sonuçları, çözünür lif yemenin katılımcılara kan şekeri yönetimleri üzerinde bir miktar kontrol sağladığını gösterdi. Ancak, yazarların günlük kan şekeri seviyelerini dengelemek için çözünür lif kullanımını desteklemek için daha fazla çalışma yapılmasını önerdiklerini belirtmekte fayda var.

Siyez tahılları eski olabilir ve kulağa alışılmadık gelebilir. Fakat diğer ekmek türleri gibi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bununla birlikte, siyez ekmeğinin fındıksı, topraksı bir tadı vardır ve bu da geleneksel ekmeğe göre farklı bir tat almanıza sebep olabilir.

En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 9

Yine de, günlük beslenmenize siyez ekmeğini dahil etmeyi merak ediyor olabilirsiniz. Siyez ekmeğini nasıl yemeyi önerdiği sorulduğunda, Basbaum'un birçok seçeneği vardır: "Tam tahıllı siyez ekmeği, doyurucu bir sandviç yapmak veya rahatlatıcı bir çorba veya güveçle birlikte kızartmak için mükemmeldir."

"Ayrıca doğal reçel, bal veya fıstık ezmesiyle harika bir atıştırmalık olabilir. Veya siyez ekmeğini küçük parçalara veya karelere kesin ve peynir ve meyve tabağıyla servis edebilirsiniz."


En faydalı ekmek türü buymuş: Kötü kolesterolü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor - 10

Gerçekten, çok yönlü olduğu için siyez ekmeğiyle deneyebileceğiniz hiçbir sınır yoktur. Mayo Clinic'in belirttiği gibi tek uyarı, siyez ekmeğinin glüten içerdiğinin farkında olmanız gerektiğidir, yani buğday ürünlerine karşı hassasiyeti veya alerjisi olan kişilerde buğdayla aynı etkiye sahiptir. Buna göre, buğdayı tolere edemiyorsanız siyez ekmeğini pas geçmeniz gerekebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER