En faydalı pekmez türü buymuş: Vücuda girdiği an kan yapıyor, demir yüklüyor

DUT PEKMEZİ

Dut Pekmezi ülkemizde en çok yapılan ve hemen her eve giren pekmez türlerinden biridir. Dut temizleyici özelliği sebebiyle özel şifalar barındırır. Haliyle pekmezi de mucizelerin deposudur. Peki nelere iyi geliyor. İşte listemiz;Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır.Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına karşı dut pekmezi çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.*Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır.



Soğuğa ve soğuk algınlığına karşı dut pekmezi, vücut direncinizi ve vücut ısınızı arttırıcı özelliğe sahiptir.*porcular için enerji kaynağıdır. Bebeklerin büyümesinde ve gelişmesine yardımcıdır.*Çocukların zeka gelişimine katkısı büyüktür. İki yemek kaşığı 20 gram pekmez insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve enerji içermektedir. Dut pekmezi ile gargara yapılması durumunda ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkili olduğu söylenmektedir. Sıklıkla rastlanan bir çocuk hastalığı olan pamukçuk hastalığına karşı yaygın olarak yine Dut Pekmezi kullanılmaktadır.



