En faydalı pekmez türü buymuş: Vücuda girdiği an kan yapıyor, demir yüklüyor

Kış mevsimi geldiğinde vücut ısısını yükseltmek ve bağışıklığı güçlendirmek için en sık tüketilen besinler arasında pekmez yar alıyor. Türkiye'de yaygın olarak tüketilen pekmez üzüm, incir, dut gibi meyvelerin suyunun kaynatılmasıyla oluşturuluyor. Doğal bir tatlandırıcı olan pekmez, rafine şeker içermediği için sağlık açısından çok faydalı. Demir, kalsiyum, vitamin ve mineral zengini pekmezin pek çok çeşidi de bulunuyor. Peki hangi pekmez sağlık için daha faydalı?

Pekmez, genellikle üzüm, dut, incir veya nar gibi meyvelerin suyunun kaynatılmasıyla elde edilen yoğun, koyu bir besindir. Türkiye'de sıklıkla tüketilen ve özellikle kış aylarında tercih edilen pekmez besin değeri açısından da zengindir.

Pekmez, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir. Özellikle demir, kalsiyum ve potasyum açısından faydalıdır. Geleneksel olarak, pekmez doğal bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Pekmezin pek çok çeşidi bulunur. Peki, hangi pekmez vücut için daha faydalıdır

Pekmez, besin değeri yüksek bir gıda olup birçok faydası vardır.

Yüksek şeker içeriği sayesinde hızlı bir enerji kaynağı sağlar.

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemine faydalıdır; kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Antioksidanlar ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalsiyum ve magnezyum içeriği, kemik sağlığını destekler.

Fiziksel yorgunluk ve halsizlik durumlarında enerji artırıcı etkisi vardır.

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ VE VÜCUDA FAYDALARI

İNCİR PEKMEZİ

Hem lezzetli hem de şifa kaynağı olan incir pekmezini özellikle kış aylarında tüketmek son derece faydalıdır. Kemik erimesi riskini azaltarak, kas ve kemikleri güçlendirir.

Diş ve diş eti sağlığı için önemli bir etkisi vardır. Tansiyonu dengeler.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, sindirim sistemini çalıştırır.Metabolizmayı hızlandırır, kolay kilo vermeyi destekler.Pekmezin hızlı kana karışması özelliği ile de demir eksikliğini tamamlamada yardımcı olup, kanı temizler.
K vitamini, protein, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor içerir. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Uzmanlar, doğal içerikli incir pekmezini özellikle kış aylarında tüketiminin önemli olduğunu ve günde bir iki kaşık içerek, kış hastalıklarını daha hafif atlatabileceğimizi belirtiyorlar.

KARADUT PEKMEZİ

İdrar söktürmeye yardımcı olur.Mideyi kuvvetlendirir. Özellikle ülser sorunu olanlar için önerilir.Bronşite ve öksürük gidermeye yardımcı olur. Göğüs ağrılarını giderir.Kilo alımına yardımcı olur. Kan yapıcıdır. Bebeğini emziren annelerde süt artırmaya yardımcı olur.*Yapısında bulunan yüksek vitamin ve mineral içeriği ile diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

Üzüm Pekmezi, dut gibi en çok bilinen pekmez türüdür. Üzüm pekmezinin faydaları ise şu şekildedir; Vücudunuzdaki kan miktarını arttırır. Doğal bir enerji deposudur. İştah açıcıdır.Hamilelik döneminde ve bebek gelişiminde çok etkilidir. Uzmanlar bu dönemlerde kullanılması önermektedirler. Midenizi, bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi kuvvetlendirir. Damar sertliğine karşı önkoruyucudur. Kan dolaşımınızı rahatlatır. Stresinizi azaltır.


KEÇİ BOYNUZU BEKMEZİ

Keçiboynuzu pekmezi kansızlığa karşı en iyi ve en etkili pekmezdir. Tadı ağır olduğundan yemesi pek keyifli değildir. Ancak faydaları müthiştir;Cinsel gücü artırıcı pekmezdir. Ayrıca sperm sayısını artırıcı özelliği de kesinlik kazanmıştır. Çocuk sorunu yaşayan bireyler tarafından tüketilmesi önerilir.* Kalbi destekler.

Kolestrolü düşürücü ve tansiyonu dengeleyici etkisi vardır.Vücudu güçlendirir. Sizi daha enerjik bir hale getirir.Keçiboynuzu pekmezi dişler için derman. Dişlerinizde sorun varsa mutlaka bunu deneyin. Dişleri ve diş etlerini besler derdinizin devası olur.*Kansızlığa karşı ön koruyucudur.

Kemikleri güçlendirici özelliği vardır zira kalsiyum deposudur.*Keçiboynuzu pekmezinin az bilinen özelliği bağırsakları çalıştırdığı için çok iyi bir zayıflama aracı olmasıdır.

Çocuklar ve hamile bayanlar için protein değerleri bakımından çok faydalı olduğu için bu grubun özellikle tüketmesi yararlıdır. *Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, bakır, çinko minerallerini içerir *Akciğer rahatsızlıklarına karşı da keziboynuzu pekmezi önerilmektedir.

ANDIZ PEKMEZİ

Toplumda pek bilinmeyen bir pekmez çeşidi olan andız pekmezi, andız ağacı meyvesinden elde edilmektedir.Özellik ile alerji, basur, kaşıntı, saç dökülmesi, sedef hastalığı, Gut, çocuklarda öksürük, yetişkinlerde alt ıslatma sorununun dermanıdır.İçerisindeki barındırdığı esansiyel yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliğe sahiptir. Andız pekmezin tadı biraz acımsı olsa da bir şifa kaynağıdır.Çocuklara sabah ve akşam bir tatlı kaşı erişkinlere ise sabah ve akşam bir çorba kaşığı tüketilmesi uygundur.Andız pekmezi eşsiz bir öksürük şurubudur. Geçmeyen inatçı öksürükleri anında yok eder.

Gut hastalığını önleyicidir*Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır.Kalbi ve damarlarını korur*Vücudumuzdaki biriken toksinleri dışarı atmamıza yardımcı olur*Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır. Özellikle bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirir, ishal ve basur oluşumu da engeller.

İdrar yolları için mükemmel bir şifalı bitkidir. İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler bunun yanında idrar tutukluğu ve böbrek taşlarına iyi gelir.*Yetişkinlerde alt ıslatma sorunu için çok faydalıdır.*Cildimiz içinde oldukça şifalı bir bitkidir. Cildimizde oluşan çıbanlara veya iltihaplara krem haline getirip sürüldüğünde toplar ve dışa atımını sağlar.


DUT PEKMEZİ

Dut Pekmezi ülkemizde en çok yapılan ve hemen her eve giren pekmez türlerinden biridir. Dut temizleyici özelliği sebebiyle özel şifalar barındırır. Haliyle pekmezi de mucizelerin deposudur. Peki nelere iyi geliyor. İşte listemiz;Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır.Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına karşı dut pekmezi çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.*Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır.

Soğuğa ve soğuk algınlığına karşı dut pekmezi, vücut direncinizi ve vücut ısınızı arttırıcı özelliğe sahiptir.*porcular için enerji kaynağıdır. Bebeklerin büyümesinde ve gelişmesine yardımcıdır.*Çocukların zeka gelişimine katkısı büyüktür. İki yemek kaşığı 20 gram pekmez insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve enerji içermektedir. Dut pekmezi ile gargara yapılması durumunda ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkili olduğu söylenmektedir. Sıklıkla rastlanan bir çocuk hastalığı olan pamukçuk hastalığına karşı yaygın olarak yine Dut Pekmezi kullanılmaktadır.

HURMA PEKMEZİ

Türkiye'de çok bilinmez ama hurma pekmezi de tam bir şifa deposudur. Bakın nelere iyi gelir;*Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıcı bir etkisi vardır.Hurma pekmezi, uzun süre aç kalındığında, üzerinizde oluşacak olan halsizliğe karşı çok faydalıdır. Spor yapanlar içinse enerji içeceği görevini görür.Zihnin ve beden gelişimine yardımcı olur.Kuru öksürüğünüzü keser*Boğaz ağrınızı giderir.Bronşit ve soğuk algınlığına karşı etkilidir.En önemlisi ise kansere karşı bitkisel bir çözümdür. Sizi kansere karşı önkoruyucu olarak korur.

PEKMEZLERDE NE KADAR KALORİ VAR?

Dut pekmezi kalorisi : 300

Üzüm pekmezi kalorisi : 242

Keçiboynuzu pekmezi kalorisi : 270

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

