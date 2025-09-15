En faydalı pekmez türü buymuş: Vücuda girdiği an kan yapıyor, demir yüklüyor
Kış mevsimi geldiğinde vücut ısısını yükseltmek ve bağışıklığı güçlendirmek için en sık tüketilen besinler arasında pekmez yar alıyor. Türkiye'de yaygın olarak tüketilen pekmez üzüm, incir, dut gibi meyvelerin suyunun kaynatılmasıyla oluşturuluyor. Doğal bir tatlandırıcı olan pekmez, rafine şeker içermediği için sağlık açısından çok faydalı. Demir, kalsiyum, vitamin ve mineral zengini pekmezin pek çok çeşidi de bulunuyor. Peki hangi pekmez sağlık için daha faydalı?
Pekmez, genellikle üzüm, dut, incir veya nar gibi meyvelerin suyunun kaynatılmasıyla elde edilen yoğun, koyu bir besindir. Türkiye'de sıklıkla tüketilen ve özellikle kış aylarında tercih edilen pekmez besin değeri açısından da zengindir.