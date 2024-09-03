En güçlü antioksidan oymuş! Doğanın gençlik aşısı: Yaşlanmayı durduruyor

1. Sütünüze ahududu ve badem, ceviz, kuru üzüm gibi en sevdiğiniz kuru meyveleri ekleyin ve besin açısından zengin bir smoothienin tadını çıkarın.

2. Lezzetli ve besleyici bir kahvaltı için yulaf ezmenize bol miktarda ahududu ekleyin

3. Lezzetli bir atıştırmalık için taze ahududuları granola ile birlikte yoğurda ekleyebilirsiniz

4. Gününüze enerjik bir başlangıç ​​yapmak için ahududulu krep de yapabilirsiniz