En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var

Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı, beyin fonksiyonu ve iltihabı azaltmak için çok gereklidir. En güçlü Omega- 3 kaynağı balık olarak bilinir. Ancak içinde Omega-3 barındıran bazı bitkisel kaynaklar da var. İşte içindeki Omega-3 miktarıyla balıkla yarışan bitkisel besinler.

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 1

CHİA TOHUMU

Chia tohumları, zengin besin içeriğiyle sağlık için faydalıdır. Sadece bir yemek kaşığı yaklaşık 5 gram Omega-3 içerir ve en iyi bitki bazlı omega-3 kaynaklarından biridir.

SAĞLIK HABERLERİ

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 2

Omega-3'e ek olarak, chia tohumları lif, protein ve kalsiyum gibi temel mineraller açısından zengindir. Chia tohumları çok yönlü olarak tüketilebilir. Sabah gevreğinize serpin, smoothie'lere karıştırın veya sağlıklı bir tatlı için lezzetli bir chia pudingi yapın.

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 3

KETEN TOHUMU

Keten tohumları, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) formunda, omega-3 içeriği söz konusu olduğunda bir başka güç merkezidir. Tek bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu yaklaşık 2,5 gram omega-3 sağlar. Ancak, tüm faydalarından yararlanmak için öğütülmüş keten tohumu kullanmak en iyisidir, çünkü bütün tohumlar sindirim sisteminizden emilmeden geçebilir.

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 4

Öğütülmüş keten tohumlarını yulaf ezmenize, yoğurdunuza karıştırabilir veya kolay bir besin yükseltmesi için fırın tariflerinize ekleyebilirsiniz.

Mısır ve Asya topraklarından sıklıkla kullanılan keten tohumu yağı balıktakinden 7 bin katı omega-3 yağ asidi bulunduruyor. Aynı zamanda omega-6 ve omega-9 yağ asitlerini barındıran keten tohumu mutlaka soğuk press yöntemi ile çıkarın.

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 5

CEVİZ

Cevizler sadece lezzetli değil, aynı zamanda yüksek miktarda omega-3 sunan birkaç kuruyemişten biridir. Bir avuç ceviz yaklaşık 2,5 gram ALA içerir.

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 6

Ayrıca protein, lif ve beyin sağlığını destekleyen E vitamini ve antioksidanlar gibi diğer hayati besinlerle doludur. Cevizleri salatalarınıza atabilir, yoğurda katabilir veya sağlıklı bir atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Çok fazla çaba harcamadan biraz omega-3 almanın basit bir yolu düzenli ceviz tüketmektir.

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 7

SOYA FASULYESİ

Tofu ve edamame gibi soya fasulyesi ve soya ürünleri harika vejetaryen omega-3 kaynaklarıdır ve bir fincan pişmiş soya fasulyesi yaklaşık 1,2 gram ALA sunar.

Omega-3 içeriğinin yanı sıra soya fasulyeleri protein, demir ve kalsiyumla doludur ve bu da onları her açıdan besleyici bir seçim haline getirir. Soya fasulyelerini sotelere, çorbalara ekleyerek veya kahvaltıda doyurucu bir tofu karışımı yaparak diyetinize dahil edin.

En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var - 8

BARBUNYA FASULYESİ

Barbunya fasulyesi omega-3 için akla gelen ilk yiyecek olmayabilir, ancak gerçekten de faydalı bir kaynaktır. Bir fincan pişmiş barbunya fasulyesi, lif, protein ve folat gibi bir dizi başka besinle birlikte yaklaşık 0,1 gram ALA sunar. Omega-3 içerikleri bu listedeki diğer kaynaklardan daha düşük olsa da, barbunya fasulyesini dengeli bir diyete dahil etmek günlük gereksinimleri karşılamaya yine de katkıda bulunabilir. Besleyici bir destek için çorbalara, salatalara ekleyin.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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