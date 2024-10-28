En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var
Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı, beyin fonksiyonu ve iltihabı azaltmak için çok gereklidir. En güçlü Omega- 3 kaynağı balık olarak bilinir. Ancak içinde Omega-3 barındıran bazı bitkisel kaynaklar da var. İşte içindeki Omega-3 miktarıyla balıkla yarışan bitkisel besinler.
CHİA TOHUMU
Chia tohumları, zengin besin içeriğiyle sağlık için faydalıdır. Sadece bir yemek kaşığı yaklaşık 5 gram Omega-3 içerir ve en iyi bitki bazlı omega-3 kaynaklarından biridir.