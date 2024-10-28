En güçlü bitkisel Omega-3 kaynağı: İçinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 var

BARBUNYA FASULYESİ

Barbunya fasulyesi omega-3 için akla gelen ilk yiyecek olmayabilir, ancak gerçekten de faydalı bir kaynaktır. Bir fincan pişmiş barbunya fasulyesi, lif, protein ve folat gibi bir dizi başka besinle birlikte yaklaşık 0,1 gram ALA sunar. Omega-3 içerikleri bu listedeki diğer kaynaklardan daha düşük olsa da, barbunya fasulyesini dengeli bir diyete dahil etmek günlük gereksinimleri karşılamaya yine de katkıda bulunabilir. Besleyici bir destek için çorbalara, salatalara ekleyin.



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