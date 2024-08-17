En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor
Sağlıklı yağlar vücudunuz için gereklidir. Hem besleyici hem de doymamış yağ bakımından çok zengin olan yer fıstığının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekimi yapılan yer fıstığı gündüzüne çıkarken, çiftçiler gelecek sene üretimi daha da büyütmeyi hedefliyor.
İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Güllüce köyünde ikamet eden Yılmaz Güneç isimli çiftçi, köyünde ilkbaharda yer fıstığı ekimine başladı.