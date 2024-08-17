En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor

Sağlıklı yağlar vücudunuz için gereklidir. Hem besleyici hem de doymamış yağ bakımından çok zengin olan yer fıstığının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekimi yapılan yer fıstığı gündüzüne çıkarken, çiftçiler gelecek sene üretimi daha da büyütmeyi hedefliyor.

En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 1

İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Güllüce köyünde ikamet eden Yılmaz Güneç isimli çiftçi, köyünde ilkbaharda yer fıstığı ekimine başladı.

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En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 2

İlçede ilk kez büyük bir alanda yapılan yer fıstığı ekim alanını gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, üstün başarı gösteren Yılmaz Güneç isimli çiftçiyi tebrik ederek, tüm ilçede bunun olması için gayret göstereceklerini söylediler.

En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 3

Perviz Geçirgen, “Aslında bu ürün hep Çukurova gibi merkezlerde yetiştirildi. Bizde hep hayal ediyorduk bu ürünün burada ekimini yapabilir miyiz? Güllüce köyümüzde yaşayan Yılmaz Güneç tarafından bu sene yetiştirildi. Bir ilk gerçekleştirildi, demo alanı oluşturuldu. Şimdi şunu gördük, artık yer fıstığı Yüksekova'da yetişebiliyor. Yüksek bir verime de yaklaştık. İnşallah ekim ayında da hasadını gerçekleştireceğiz. Tek amacımız bu ürünü tüm çiftçilerimizle buluşturmaktır” dedi.

En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 4

BİTKİSEL PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN

Lezzetli ve besleyici atıştırmalıklardan biri olan yer fıstığı bitkiSel protein açısından çok zengin. Bu da onu vejetaryenler ve veganlar için iyi bir protein kaynağı yapar.

En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 5

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ YÖNÜNDEN ZENGİN

Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan yer fıstığı, kalp sağlığı için faydalıdır. Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Zengin lif kaynaklarından biri olan yer fıstığı, sindirim sistemini de rahatlatır. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 6

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Yer fıstığı, E vitamini, B vitamini kompleksi, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi önemli vitamin ve mineralleri içerir. Serbest radikalleri nötralize eden ve hücre hasarını önleyen antioksidanlar içerir.

En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 7

Tok tutma özelliği sayesinde kilo yönetimine yardımcı olabilir, ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir çünkü kalorisi yüksektir. Yer fıstığı, düşük glisemik indeks değerine sahip olması nedeniyle kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

En güçlü bitkisel protein kaynağı! Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor - 8

Ancak, yer fıstığının yüksek kalorili olduğunu ve bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Dengeli bir diyetin parçası olarak ölçülü tüketilmesi tavsiye edilir. Bu sebeple yer fıstığını beslenme listenize dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızn önemlidir.

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