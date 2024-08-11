En güçlü C vitamini kaynağıymış! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor
Vücudunuza vitamin depolamak için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Doğadaki meyve ve sebzeleri tüketmek vücudunuzun ihtiyacı olan vitamini karşılamanıza yardımcı olur. Bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için C vitaminine ihtiyaç duyarsınız. Doğadaki en güçlü C vitamini kaynakları portakal ve limon olarak bilinir. Ancak bir meyve var ki içindeki C vitamini miktarıyla doğanın en güçlü C vitamini kaynağı olarak anılıyor.
Bağışıklığınızı güçlendirmek, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastalıklara karşı daha dirençli bir vücuda sahip olabilmek için C vitaminine ihtiyaç duyarsınız