En güçlü C vitamini kaynağıymış! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor

Doğru besinlerle vücudun terlemeyle kaybettiği elektrolit ve sıvıyı geri kazandırmak gerekiyor. Bunun için de liçi potasyum ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyacı olan elektrolit ve sıvıyı geri kazandırıyor.

Bu da liçinin kalp krizi riskini önlemeye de yardımcı olan bir özelliği.



Kolesterolü düşürüyor, cildi gençleştiriyor, vücudun elektrolit seviyesini dengeliyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, kan basıncını düşürüyor ve lifli yapısı sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor.