En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor

SİYAH FASULYE

Bu kadar çok faydası olan siyah fasulye, her zaman günlük tüketilmesi gerekenler listenizde yer almalıdır. Bir fincan 294 mg kalsiyumun yanı sıra 29 gram lif ve 39 gram protein içerir.



WebMD'ye göre siyah fasulye en az 7.000 yıldır Kuzey Amerika diyetinde temel bir madde olmuştur . Bunun nedeni, siyah fasulyenin size çok az yağ veya şekerle maksimum beslenme sağlamasıdır. Bu, bu süper yiyeceği sağlık yararları açısından bir tercih haline getirir. Bu eski tahıl sadece protein ve vitaminlerle dolu değil aynı zamanda fincan başına 116 mg kalsiyum da içeriyor, bu da onu karbonhidrat almak için çok sağlıklı bir yol yapıyor.



Amaranth oldukça besleyici bir tahıldır, iyi bir folat kaynağıdır ve manganez, magnezyum, fosfor ve demir dahil olmak üzere bazı mineraller bakımından çok yüksektir.



Bir fincan (246 gram) pişmiş amaranth tanesi, 116 mg kalsiyum veya günlük ihtiyacın %9'unu sağlar.



Amaranth yaprakları, iyi miktarda A ve C vitaminlerinin yanı sıra, pişmiş porsiyon başına (132 gram) kalsiyum için GD'nin %21'i ile daha da fazlasını içerir.