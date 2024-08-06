En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor

Süt, yumurta gibi besinler genellikle en güçlü kalsiyum kaynağı olarak kabul edilir. Ancak içindeki kalsiyum miktarıyla süt ve yumurtayla yarışan besinler de var. Kalsiyum vücut en bol bulunan mineraldir ve güçlü kemikler için büyük önem taşır. Kalsiyum ihtiyacını gidermek ve vücudu güçlendirmek için bazı besinlerin tüketimini artırmalısınız.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 1

Kalsiyum vücudunuz için en önemli minerallerden biridir. Kemikleri ve dişleri güçlendirmek için kalsiyuma ihtiyaç duyarsınız. Bu sebeple kalsiyum kaynağı olan besinleri sıklıkla tüketmeniz önerilir

SAĞLIK HABERLERİ

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 2

Bazı besinler kaliyum miktarı bakımından çok zengindir. Tüketildiğinde vücut sağlığını korur. Vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı bir güç kalkanı oluşturur.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 3

Kuru meyveler ve besleyici tahıllar enerji verirken kemik sağlığını iyileştirir. İçerisinde yer alan lif sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 4

CHİA TOHUMLARI

Chia tohumları küçük ama çok güçlüler. Sadece yarım bardakta 631 mg kalsiyum barındırırlar.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 5

Sade olarak tüketmek istemeyenler için puding yapımında da kullanılabilir.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 6

ENGİNAR

71 mg kalsiyum elde etmek için tek gereken büyük bir enginar. Ve enginarı tek başına tüketmekte zorlanıyorsanız soslarınıza da ekleyerek aynı faydalardan yararlanmanız mümkündür.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 7

SOYA PEYNİRİ

Doğru gıdalarla günde önerilen 1.000 mg kalsiyumu almak fazla çaba gerektirmez.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 8

Soya peyniri tüketebilirsiniz. Bir dilimi 1.624 mg içerir. Sadece bir smoothie'ye ekleyin ve karıştırın.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 9

KURU İNCİR

Kuru incir, fincan başına 241 mg kalsiyumun yanı sıra sağlıklı bir dozda magnezyum ve demir içeren sağlıklı bir seçenektir.

Aynı zamanda antioksidanlar ve lif açısından zengindir.

Ayrıca diğer kuru meyvelerden daha fazla kalsiyuma sahiptirler.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 10

Aslında, kuru incir 40 gramlık bir porsiyonda kalsiyum için Günlük Değer GD'nin %5'ini sağlar.

Ayrıca incir, kemik sağlığı için gerekli olan iki mikro besin olan iyi miktarda potasyum ve K vitamini sağlar.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 11

SİYAH FASULYE

Bu kadar çok faydası olan siyah fasulye, her zaman günlük tüketilmesi gerekenler listenizde yer almalıdır. Bir fincan 294 mg kalsiyumun yanı sıra 29 gram lif ve 39 gram protein içerir.

WebMD'ye göre siyah fasulye en az 7.000 yıldır Kuzey Amerika diyetinde temel bir madde olmuştur . Bunun nedeni, siyah fasulyenin size çok az yağ veya şekerle maksimum beslenme sağlamasıdır. Bu, bu süper yiyeceği sağlık yararları açısından bir tercih haline getirir. Bu eski tahıl sadece protein ve vitaminlerle dolu değil aynı zamanda fincan başına 116 mg kalsiyum da içeriyor, bu da onu karbonhidrat almak için çok sağlıklı bir yol yapıyor.

Amaranth oldukça besleyici bir tahıldır, iyi bir folat kaynağıdır ve manganez, magnezyum, fosfor ve demir dahil olmak üzere bazı mineraller bakımından çok yüksektir.

Bir fincan (246 gram) pişmiş amaranth tanesi, 116 mg kalsiyum veya günlük ihtiyacın %9'unu sağlar.

Amaranth yaprakları, iyi miktarda A ve C vitaminlerinin yanı sıra, pişmiş porsiyon başına (132 gram) kalsiyum için GD'nin %21'i ile daha da fazlasını içerir.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 12

BROKOLİ

süt sevmeyenler için brokoli ideal bir kalsiyum tercihi olabilir. Demet başına yaklaşık 300 mg içerir ve bu da büyük bir orandır.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 13

BADEM

Badem, çevredeki en iyi kalsiyum kaynaklarından biridir. Porsiyon başına 378 mg'da, size 30 gram protein de sağlarak vücudunuzu da güçlendirir.

Tüm fındıklar arasında badem, kalsiyum açısından en yüksek olanlar arasındadır. Sadece 28 gram badem veya yaklaşık 23 fındık günlük ihtiyacınızın %6'sını sağlar.

En güçlü kalsiyum kaynağı buymuş! Kemiklere demir yüklüyor, içindeki kalsiyum süt ve yumurtayla yarışıyor - 14

Badem ayrıca sağlıklı yağlar ve proteinin yanı sıra 28 gram başına 3,5 gram lif sağlar. Ayrıca mükemmel bir magnezyum, manganez ve E vitamini kaynağıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER