En güçlü protein kaynakları arasında yer alıyor: Saç köklerini beslemek için sofranızdan eksik etmeyin

BALIK

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, saç sağlığı için faydalı olan protein ve omega-3 yağ asitlerinin mükemmel kaynaklarıdır. Omega-3'ler saç derisini beslemeye, iltihabı azaltmaya ve saç kökü sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Balık ayrıca saç kökü döngüsü ve yeniden uzamasıyla bağlantılı olan D vitamini de sağlar.



