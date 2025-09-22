En güçlü protein kaynakları arasında yer alıyor: Saç köklerini beslemek için sofranızdan eksik etmeyin
Saçınızı içten dışa beslemek söz konusu olduğunda, seçtiğiniz besinler çok önemli bir rol oynar. Topikal tedaviler ve saç bakım ürünleri genellikle ön planda olsa da, sağlıklı saçların temeli, temel besinler açısından zengin, dengeli bir beslenmeyle başlar.
Bunlar arasında proteinler en önemlisidir. Saç, ağırlıklı olarak bir protein türü olan keratinden oluşur ve bu da saç büyümesi ve gücü için protein alımını hayati önem taşır. Daha sağlıklı ve canlı saçlara katkıda bulunabilecek günlük protein açısından zengin besinleri inceleyelim.