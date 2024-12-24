En iyi magnezyum hangisi? Çok az kişi bu farkı biliyor
Vücut için en gerekli minerallerin başında magnezyum gelir. Vücdudun magnezyum ihtiyacını besinlerden ya da takviyelerden kaşılayabilirsiniz. Magnezyum vücudun ihtiyacına göre çeşitli formlarda bulunur. Bunlar arasında Magnezyum Sitrat, Glisinat, Oksit, Malat, Taurat, L-Treonat, Sülfat (Epsom Tuzu) ve Klorür yer alır. Peki, hangi magnezyumu kullanmak gerekir?
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için minerallere ihtiyaç duyarsınız. Magnezyum da vücut için hayati öneme sahip olan bir mineral. Magnezyum, vücutta %60'ı kemiklerde, %39'u yumuşak dokularda ve %1'i kanda bulunur.
Magnezyum, çeşitli sağlık sorunlarını önlemek amacıyla kullanılır. Eksikliği tip 2 diyabet, kalp hastalığı, migren gibi rahatsızlıklarla ilişkilidir. Günlük tavsiye edilen miktar 375 mg'dır. Eksiklik belirtileri iştahsızlık, yorgunluk, kas krampları ve zihinsel bulanıklık olabilir.