En iyi magnezyum hangisi? Çok az kişi bu farkı biliyor

GÜNLÜK İDEAL MAGNEZYUM İHTİYACI

Günlük magnezyum ihtiyacı, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Yetişkin erkekler için önerilen miktar 400-420 mg, kadınlar için ise 310-320 mg civarındadır. Hamile ve emziren kadınlar için bu değerler biraz daha yüksektir. Dengeli bir beslenme ile bu ihtiyaç karşılanabilir, fakat bazı bireyler için takviye almak gerekebilir.



Eğer magnezyum eksikliği belirtileri (kas krampları, yorgunluk, huzursuzluk, uyku sorunları gibi) yaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önemlidir. Kan testi ile magnezyum seviyeleriniz kontrol edilebilir ve ihtiyaç halinde tedavi planlanabilir.