En kapsamlı "uzun Covid" araştırması: Hastalığı atlatanların birçoğunda yeni sağlık problemleri ortaya çıkıyor

EN YAYGIN GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Diğer taraftan sonuçlarda, Covid-19 sonrası hastaların tıbbi bakıma başvurduğu en yaygın sorunun “ağrı” olduğu görüldü. Hastaların beşte birinden fazlası vücutlarının çeşitli yerlerinde ağrı bildirdi.

Hastaların yüzde 3,5'i nefes darlığı da dahil olmak üzere nefes alma zorlukları yaşadı. Yüzde 3'ü ise , fiziksel veya zihinsel aktiviteden sonra k beyin sisi ve bitkinlik gibi sorunlar yaşadığını açıkladı.

Bununla birlikte, 40'lı ve 50'li yaşlardaki hastalar çoğunlukta olmak üzere, incelenen kişilerin tamamının yüzde 3’ünde yüksek kolesterol ve yüzde 2,4'ünde yüksek tansiyon ortaya çıktı.