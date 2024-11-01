En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat!
Verem olarak da bilinen tüberküloz "en büyük öldürücü bulaşıcı hastalık" haline geldi. Belirtileri grip ve soğuk algınlığına benzeyen tüberküloz enfekte ettiği her altı kişiden birinin ölümüne yol açabiliyor.
Verem mikrobunu vücuda girerek akciğerlerde boşluklar (yaralar) oluşmasına sebep olur. Verem en çok akciğeri olmak üzere omurga, kalça kemikleri, lenf düğümleri, beyin zarı, göğüs ve karın boşluğu, böbrek ve üreme sistemlerini de etkileyip hastalık oluşturabilir.