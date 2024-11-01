En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat!

Verem olarak da bilinen tüberküloz "en büyük öldürücü bulaşıcı hastalık" haline geldi. Belirtileri grip ve soğuk algınlığına benzeyen tüberküloz enfekte ettiği her altı kişiden birinin ölümüne yol açabiliyor.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 1

Verem mikrobunu vücuda girerek akciğerlerde boşluklar (yaralar) oluşmasına sebep olur. Verem en çok akciğeri olmak üzere omurga, kalça kemikleri, lenf düğümleri, beyin zarı, göğüs ve karın boşluğu, böbrek ve üreme sistemlerini de etkileyip hastalık oluşturabilir.

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En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 2

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, geçen yıl geçmişte kaldığını düşündüğümüz bir hastalığın 8,2 milyon vakaya ulaşılarak 'en büyük öldürücü bulaşıcı hastalık' haline geldiğini bildirdi.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 3

Verem olarak da bilinen tüberküloz, yetkililer tarafından hastalığın ilk evrelerinin soğuk algınlığı veya gribe benzediği, ancak enfekte ettiği her altı kişiden birinin ölümüne yol açabildiği konusunda uyarıldı.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 4

DSÖ, bu artışla birlikte tüberkülozun '2023 yılında Covid-19'u geride bırakarak, önde gelen bulaşıcı hastalık haline geldiğini ' söyledi.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 5

Dünya genelinde vaka sayıları hızla artarken, DSÖ'nün kaydettiği hastalıktan ölenlerin sayısı 2022'de 1,32 milyondan 2023'te 1,25 milyona düştü.

Ancak tüberkülozun insanları öldürmesinin yıllar alabileceği göz önüne alındığında, yeni kaydedilen artışın gerçek etkisinin ancak gelecekte hissedilmesi muhtemel.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 6

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Verem hastalığının hâlâ bu kadar çok insanı öldürmesi ve hasta etmesi, onu önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için gerekli araçlara sahip olmamıza rağmen bir skandaldır" açıklamasında bulundu.

Genellikle balgamlı ve üç haftadan uzun süren öksürük, tüberküloz da dahil olmak üzere çeşitli diğer sorunlardan kaynaklanabilir. Tüberküloz dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle kentsel ve yoksul bölgelerde daha yaygın.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 7

Verem, enfekte kişilerin öksürük ve hapşırıkları yoluyla yayılır ve çoğunlukla akciğerlerde ortaya çıkar, ancak vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir.

Ancak bazı araştırmalar, enfekte kişilerin hiçbir belirti göstermeseler bile sadece nefes almaları yoluyla bile pasif olarak yayılabildiğini buldu.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 8

Hastalığın erken belirtileri arasında öksürük, ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı bulunuyor.

Ancak şiddetli tüberküloz enfeksiyonu, organları içeriden tahrip ederek, kanamaya ve sıvıyla dolmaya neden olarak ölüme yol açabilir. Verem, özellikle kemoterapi gören bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve genel olarak küçük çocuklar ve yaşlılar gibi daha savunmasız olan kişiler için tehlikelidir.

En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat! - 9

BCG aşısı, insanları tüberkülozdan korur, ancak yalnızca enfeksiyona yakalanma riski yüksek olanlara uygulanır.

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