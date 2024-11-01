En ölümcül enfeksiyon yayılıyor: Bu belirtilere dikkat!

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Verem hastalığının hâlâ bu kadar çok insanı öldürmesi ve hasta etmesi, onu önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için gerekli araçlara sahip olmamıza rağmen bir skandaldır" açıklamasında bulundu.



Genellikle balgamlı ve üç haftadan uzun süren öksürük, tüberküloz da dahil olmak üzere çeşitli diğer sorunlardan kaynaklanabilir. Tüberküloz dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle kentsel ve yoksul bölgelerde daha yaygın.