En sağlıklı kan grubuymuş: Bu kan grubuna hastalık uğramıyor
Kan gruplarıyla ilgili pek çok araştırma yapılıyor. Bilim insanları, bazı kan gruplarının hastalıklara karşı daha dirençli olabileceğini söylüyor. Bu kan grubuna sahip olanlar viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı doğal bir avantaja sahip olduğu tespit edildi.
Kan grubu , kan içerisinde bulunan antikor ve antijen maddeler ile ilgilidir. Kan grubu bu maddelerin miktarlarına göre kategorize edilmesidir ve A, B, AB ve 0 olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Kan grubunun bilinmesi çoğu durumlarda yaşamı etkileyebilecek düzeyde önem taşır. Kan gruplarıyla ilgili de pek çok araştırma yapılıyor.