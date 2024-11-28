En sağlıklı kan grubuymuş: Bu kan grubuna hastalık uğramıyor

Kan grubu , kan içerisinde bulunan antikor ve antijen maddeler ile ilgilidir. Kan grubu bu maddelerin miktarlarına göre kategorize edilmesidir ve A, B, AB ve 0 olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Kan grubunun bilinmesi çoğu durumlarda yaşamı etkileyebilecek düzeyde önem taşır. Kan gruplarıyla ilgili de pek çok araştırma yapılıyor.