En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor
Yemeklerinize lezzet katarken sağlığınızı hiçe sayıyor olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Neredeyse her mutfakta bulunan bu ve yemeklere lezzet katması için konulan bu gıda vücut sağlığını bozuyor. Kalp hastalıkları, şeker, kanser gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor ve Parkinson, obezite ve Alzheimer gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. İşte dünyanın en sağlıksız gıdası.
Çorba, ana yemek, ve özellikle pilavların içine lezzet vermesi için konulan bazı gıdaların vücut sağlığını ciddiaanlamda tehdit ettiği ortaya çıktı.