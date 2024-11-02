En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor

Yemeklerinize lezzet katarken sağlığınızı hiçe sayıyor olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Neredeyse her mutfakta bulunan bu ve yemeklere lezzet katması için konulan bu gıda vücut sağlığını bozuyor. Kalp hastalıkları, şeker, kanser gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor ve Parkinson, obezite ve Alzheimer gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. İşte dünyanın en sağlıksız gıdası.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 1

Çorba, ana yemek, ve özellikle pilavların içine lezzet vermesi için konulan bazı gıdaların vücut sağlığını ciddiaanlamda tehdit ettiği ortaya çıktı.

SAĞLIK HABERLERİ

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 2

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin bu besin nedeniyle risk altında olduğunu söylüyor. Bu besinlerin kalp hastalıkları, şeker, kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabileceğinin altını çiziliyor.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 3

Bulyon (veya bulyon küpleri), özellikle pratiklikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan hazır çorbaların temel bileşenlerindendir.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 4

Ancak, bulyonların bazı potansiyel zararları şunlar olabilir:

Yüksek Tuz İçeriği: Birçok bulyon türü yüksek miktarda tuz içerir. Fazla tuz tüketimi, hipertansiyon (yüksek tansiyon) riskini artırabilir ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Yüksek Katkı Maddesi İçeriği: Bazı bulyon çeşitleri, koruyucu madde ve yapay tatlandırıcılar gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu maddelerin bazı insanlar için sindirim sorunlarına yol açabileceği veya alerjik reaksiyonlara neden olabileceği bilinmektedir.

Yetersiz Besin Değeri: Bulyonlar genellikle besleyici değeri düşük olan işlenmiş gıdalardır. İçerdikleri vitamin ve mineraller doğal kaynaklardan elde edilenlerden daha az olabilir.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 5

Lezzet Artırıcılar ve Sentetik Aromalar: Bazı bulyonlar, lezzet artırıcılar ve sentetik aromalar içerir. Bu tür bileşenler uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Sodyum Glutamat (MSG) İçeriği: Bazı bulyon türleri, özellikle Asya mutfağı kökenli olanlar, sodyum glutamat (MSG) içerebilir. MSG, bazı insanlarda baş ağrısı, bulantı veya diğer semptomlara neden olabilen bir bileşiktir.

Bu nedenlerden dolayı, düzenli olarak bulyon tüketmek sağlık açısından risk oluşturabilir. Sağlıklı bir beslenme için mümkünse doğal ve az işlenmiş gıdalara yönelmek daha faydalı olabilir.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 6

Pirinç pilavına, çorbalara ve birçok yemeğe katılan bulyonun, vücuda bıraktığı hasar göz ardı edilemeyecek kadar ciddi.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 7

Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 8

Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 9

VÜCUDA ZARAR VERİYOR

Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 10

Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

Öyleyse bugünden sonra sağlığınızı riske atmamak adına et, tavuk ve sebze suyunu evde kendiniz doğal hazırlayabilirsiniz.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 11

Et ve tavuk suyu tabletleri başta olmak üzere; renkli yoğurtlarda, dodnurmalarda, cipslerde, krakerlerde, salamlarda, sosislerde, hazır çorbalarda ve hazır köfte harçlarında mono sodyum glutamat (MSG) sıklıkla kullanılıyor.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 12

MSG NEDİR?

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde; Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına neden olur.

En sağlıksız gıda ama her yemeğin içinde var: Organları baştan aşağı zehirliyor - 13

MSG ZARARLARI NELERDİR?

MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açmakta.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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