En zor sindirilen 5 besin: Her sofrada var ama kabızlığın 1 numaralı nedeni

KIRMIZI ET

Kuzu eti gibi kırmızı et, bağırsaklar için daha serttir. Protein ve besin maddeleri içermesine rağmen, aşırı alımı sindirim sorunlarına neden olabilir, özellikle de çoğu sosis ve pastırma gibi işlenmiş ürünler olarak tüketildiğinden. Kırmızı etin sindirimi sindirim sistemi için daha zordur, şişkinliğe, kabızlığa ve rahatsızlığa yol açar.



Kırmızı etin sindirimi zordur ve bağırsakta patojenik bakterilerin aşırı büyümesine neden olarak iltihaplanmaya neden olabilir.



Bunun yerine: Gastrointestinal sorunları önlemek için kırmızı et, özellikle işlenmiş çeşitleri tüketiminizi sınırlayın.





