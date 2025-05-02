En zor sindirilen 5 besin: Her sofrada var ama kabızlığın 1 numaralı nedeni
Tükettiğiniz besinlerin sindirilmesi zaman alır. Bu nedenle geceleri ağır yemek yemekten kaçınılması gerektiği söylenir, çünkü hareket yoksa mide bunu sindirmekte zorlanır. Dahası, bazı yiyecekler diğerlerinden daha zor sindirilir ve hangi saatte tüketirseniz tüketin sindirim sisteminiz için kötü olabilir. İşte sindirimi en zor 5 yiyecek.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Patates kızartması gibi kızarmış yiyeceklerin sindirimi oldukça zordur. Bunlar sindirim sürecini etkileyen, şişkinliğe, gaza ve hazımsızlığa yol açan sağlıksız yağlar açısından zengindir.