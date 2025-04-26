Enerjinizi tüketen gizli besin eksiklikleri: Sürekli yorgun olmanızın nedeni

OMEGA-3

Omega-3, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir. Yiyeceklerinizde yeterli besin yoksa, bu kalıcı yorgunluğa ve düşük enerjiye yol açabilir. Beyin fonksiyonu için çok önemli bir besindir, konsantrasyonu, odaklanmayı ve genel üretkenliği artırmaya yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı dolaşım ve iltihabı azaltmak için de gereklidirler.



Vücuttaki Omega-3 seviyelerini korumak için yağlı balıklar (somon ve uskumru gibi), keten tohumları, chia tohumları, ceviz ve yosun bazlı takviyeler yiyin.





