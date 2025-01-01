Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi?
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, uzun yıllardır kabul gören "sağlıklı bir insanın ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C'dir" bilgisini sorguluyor. Çalışma, ortalama sıcaklığın aslında daha düşük olabileceğini öne sürüyor.
Enfeksiyon hastalıklar uzmanı Dr. Julie Parsonnet liderliğindeki araştırma ekibi, 2008-2017 yılları arasında Stanford Health Care'de tedavi gören 618.306 yetişkinin oral sıcaklık ölçümünü inceledi.