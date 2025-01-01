Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi?

METABOLİZMA HIZI

Araştırmacılar, ortalama vücut sıcaklığındaki bu düşüşün, toplum genelinde metabolizma hızındaki azalma ile ilişkili olabileceğini belirtti. Ayrıca enflamasyondaki genel düşüşün, tıbbi tedavilerdeki ilerlemeler, daha iyi hijyen, artan gıda erişimi ve iyileşen yaşam standartları ile bağlantılı olduğu ifade edildi.



Dr. Parsonnet, "İnflamasyon, metabolizmayı hızlandıran protein ve sitokin üretir, bu da vücut sıcaklığını yükseltir. Ancak bu faktörlerdeki değişimler, sıcaklıkların azalmasına neden olmuş olabilir," diye ekledi.



