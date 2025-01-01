Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi?

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, uzun yıllardır kabul gören "sağlıklı bir insanın ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C'dir" bilgisini sorguluyor. Çalışma, ortalama sıcaklığın aslında daha düşük olabileceğini öne sürüyor.

Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi? - 1

Enfeksiyon hastalıklar uzmanı Dr. Julie Parsonnet liderliğindeki araştırma ekibi, 2008-2017 yılları arasında Stanford Health Care'de tedavi gören 618.306 yetişkinin oral sıcaklık ölçümünü inceledi.

SAĞLIK HABERLERİ

Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi? - 2

Ölçümlerin yanı sıra günün saati, hastaların yaş, cinsiyet, kilo, boy, vücut kitle indeksi, ilaç kullanımı ve sağlık durumu gibi faktörler de dikkate alındı.

Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi? - 3

Araştırma, normal vücut sıcaklığının 36,2°C ile 36,8°C arasında değiştiğini ortaya koydu. Bu sonuç, geleneksel olarak kabul edilen 36,6°C'nin (98,6°F) genel nüfus için fazla yüksek bir değer olduğunu gösteriyor.

Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi? - 4

“HERKESİN NORMALİ FARKLI”

Dr. Parsonnet, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birçok doktor da dahil olmak üzere çoğu insan hala herkesin normal sıcaklığının 98,6°F (36,6°C) olduğunu düşünüyor. Oysa gerçek durum bu değil. Normal vücut sıcaklığı kişiye ve duruma bağlıdır," dedi.

Bu önemli çalışma, saygın tıp dergilerinden JAMA Internal Medicine'de yayımlandı.

Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi? - 5

METABOLİZMA HIZI

Araştırmacılar, ortalama vücut sıcaklığındaki bu düşüşün, toplum genelinde metabolizma hızındaki azalma ile ilişkili olabileceğini belirtti. Ayrıca enflamasyondaki genel düşüşün, tıbbi tedavilerdeki ilerlemeler, daha iyi hijyen, artan gıda erişimi ve iyileşen yaşam standartları ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

Dr. Parsonnet, "İnflamasyon, metabolizmayı hızlandıran protein ve sitokin üretir, bu da vücut sıcaklığını yükseltir. Ancak bu faktörlerdeki değişimler, sıcaklıkların azalmasına neden olmuş olabilir," diye ekledi.

Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi? - 6

İNSAN FİZYOLOJİSİ DEĞİŞİYOR

Dr. Parsonnet’e göre, insan fizyolojisi modern yaşam koşullarıyla birlikte evrim geçiriyor. "Geçmişte olduğumuzdan farklıyız. Çevremiz, evlerimizin sıcaklığı, mikroorganizmalarla temasımız ve gıda erişimimiz değişti. İnsanlar tek tipmişiz gibi düşünse de fizyolojik olarak sürekli değişiyoruz," dedi.

Enfeksiyon doktoru açıkladı: Ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C değil mi? - 7

YAŞAM ŞARTLARI BELİRLEYİCİ

Araştırma, halk sağlığındaki iyileşmelerin ve gelişen yaşam standartlarının, insan vücut sıcaklığındaki bu değişimi önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor.

Bu çalışma, sağlık standartlarını yeniden değerlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER