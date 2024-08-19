Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet
Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 5 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutularak 10 ülkeye ihraç ediliyor. Domates vücut sağlığı açısından da önemli bir besin. Düzenli olarak domates tüketmek pek çok sağlık sorununa iyi gelebilir.
Kurutulmuş domatesleri yurt dışına ihraç eden Ömer Fatih Ergül (42), "Domatesleri İtalya başta olmak üzere Amerika, Rusya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bizim domateslerimiz aroması dolayısıyla pizza devi İtalya, Amerika'da ve Almanya'da ilgi görüyor. Bizim domatesin özelliği tamamen doğaldır, aroması mükemmeldir. Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece-gündüz sıcaklık farkından dolayı domatese güzel bir aroma veriyor" dedi.