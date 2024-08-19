Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 5 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutularak 10 ülkeye ihraç ediliyor. Domates vücut sağlığı açısından da önemli bir besin. Düzenli olarak domates tüketmek pek çok sağlık sorununa iyi gelebilir.

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 1

Kurutulmuş domatesleri yurt dışına ihraç eden Ömer Fatih Ergül (42), "Domatesleri İtalya başta olmak üzere Amerika, Rusya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bizim domateslerimiz aroması dolayısıyla pizza devi İtalya, Amerika'da ve Almanya'da ilgi görüyor. Bizim domatesin özelliği tamamen doğaldır, aroması mükemmeldir. Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece-gündüz sıcaklık farkından dolayı domatese güzel bir aroma veriyor" dedi.

SAĞLIK HABERLERİ

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 2

Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor. İlçede bulunan yaklaşık 300 dönümlük tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan 8 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor.

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 3


İlçede 3 yıldan bu yana kurutmalık domates üretimi yaptıklarını belirten işletmeci Ömer Fatih Ergül, dünyaca ünlü İtalyan pizzalarının kurutmalık domateslerinin bir bölümünün Yeşilhisar'da kurutulan domatesler ile karşılandığını ve 10 farklı ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 4

"İHRACATIMIZI İKİYE KATLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeşilhisar'da üretilen domateslerin aromasının farklı olduğunu söyleyen işletmeci Ergül, "15 Ağustos'ta hasada başladık. Eylül'ün sonuna kadar hasadımız devam edecek. 10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında İtalya, Almanya, Rusya, Amerika ve Yunanistan gibi ülkeler de var. Domates kuruları pizzalarda çok sık tercih ediliyor. Domatesimiz doğal, aroması çok farklı. E

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 5

rciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle aroması çok farklı oluyor. 7 gün kurutup 8'nci gün topluyoruz.

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 6

Kendi soğuk hava depomuzda muhafaza edip, daha sonra ihraç ediyoruz. Bizim işletmemizin 900 dönüm domates tarlası var. Yeşilhisar'da 4 bin 500- 5 bin dönüm gibi arazide domates ekimi yapılıyor. Domatesleri 300 dönüm gibi bir alanda sergileyip, kurutuyoruz. Bu sene ihracatımızı ikiye katlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 7

DOMATESİN VÜCUDA FAYDALARI DA SAYMAKLA BİTMİYOR

Domates, sağlığımız için birçok faydalı bileşen içeren bir sebzedir. Domates, likopen adı verilen güçlü bir antioksidan içerir. Bu özelliğiyle hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

Domates, bağışıklık sistemini destekleyen, cildin sağlığını koruyan ve demirin emilimini artıran C vitamini bakımından zengindir. Sindirim sistemi sağlığını destekleyen ve bağırsak hareketlerini düzenleyen diyet lifi içerir. Bu, kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 8

Kalp sağlığını destekleyen potasyum ve folat içerir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir, folat ise kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Erciyes Dağı'nın eteklerinden İtalya, Amerika, Almanya'ya gönderiliyor! Türkiye'den dünyaya yayılan lezzet - 9

İçerdiği C vitamini ve likopen, ciltteki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve cilt görünümünü iyileştirebilir. Kemik sağlığını destekleyen K vitamini ve bazı mineraller içerir, bu da kemiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir.Domatesin içerdiği antioksidanlar ve fitokimyasallar, iltihapları azaltabilir ve genel vücut sağlığını iyileştirebilir.

ÖNEMLİ! Domatesi beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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