Erkek corona virüs hastalarına kadınlık hormanlarıyla bağışıklık tedavisi

Stony Brook Üniversitesi ise acil servise gelen ve öksürük, ateş veya nefes darlığı gibi semptomları olan 110 kişiye östrojen tedavisi uygulamayı düşünüyor. Hastaların yarısına bir hafta boyunca estradiol yaması verilirken, diğer yarısı ise kontrol grubu olacak. Araştırmacılar, böylelikle hormonun hastalığın şiddetini azaltmaya yardımcı olup olmadığını görecekler. Hipotez, hormonun enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olduğu ve vücudun sadece virüsle savaşmadığı, aynı zamanda sitokin fırtınalarını önleyebileceği üzerine kurulu.



