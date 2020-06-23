Erkekler corona virüse karşı kadınlardan daha fazla antikor üretiyor

ERKEKLERİN HASTALIKTAN DAHA ŞİDDETLİ ETKİLENMESİYLE BAĞLANTILI

“Corona virüs hastalarının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu yüzden daha fazla donöre ihtiyacımız var, özellikle de erkek bağışçılara. Bağışlanan her plazmayı test ettik ve erkeklerin daha yüksek antikor seviyesine sahip olduğunu gördük. Bu da, hayat kurtarmak için erkek bağışların plazmalarını daha sık kullanacağız anlamına geliyor” diyen Roberts erkeklerin hastalıktan daha şiddetli etkilenmesi ile onların yüksek düzeyde antikor üretmesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söyledi.