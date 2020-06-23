Erkekler corona virüse karşı kadınlardan daha fazla antikor üretiyor

ntv.com.tr 23.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 15:06
İngiltere’de Ulusal Sağlık Enstitüsü Kan ve Organ Bağışı Birimi (NHSBT) yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşenlerin kanlarını bağışlaması için çağrıda bulundu. Toplanan kanların yeterince bağışıklık geliştiremeyen Covid-19 hastalarını iyileştirmek amacıyla immün plazma tedavisinde kullanılacağı belirtildi.
Bununla birlikte kurum, tedavi amacıyla kullanılacak kanların analiz edilmeye devam edildiğini ve erkeklerin kadınlara oranla daha fazla antikor ürettiklerini keşfettiklerini açıkladı.
Elde edilen bulgularda, erkek donörlerin yüzde 43’ünün hastalığı etkisiz düzeye getirecek düzeyde antikor ürettiği, kadınlarda ise bu oranın yüzde 29 olduğu bildirildi.
NHS Kan ve Organ Bağışı birimi yönetici Profesör David Roberts, erkeklerin corona virüsten kadınlara göre daha fazla etkilenmesine rağmen antikor düzeylerinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekerek erkeklere daha fazla plazma bağışı çağrısında bulundu.
“Corona virüs hastalarının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu yüzden daha fazla donöre ihtiyacımız var, özellikle de erkek bağışçılara. Bağışlanan her plazmayı test ettik ve erkeklerin daha yüksek antikor seviyesine sahip olduğunu gördük. Bu da, hayat kurtarmak için erkek bağışların plazmalarını daha sık kullanacağız anlamına geliyor” diyen Roberts erkeklerin hastalıktan daha şiddetli etkilenmesi ile onların yüksek düzeyde antikor üretmesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söyledi.
Roberts, “Bağışıklık sistemi virüs ile karşılaştığında beyaz kan gücreleri ile savunmaya geçiyor. Hastalık ne kadar şiddetli ise bağışıklık sşistemi virüsü etkisiz hale getirmek ve öldürmek için o kadar fazla beyaz kan hücresi üretiyor. Dünyada yapılan pekçok araştırmada ve kendi çalışmalarımızda Covid-19’un kadınlara kıyasla erkekleri daha ciddi bir şekilde hasta ettiğini gördük. Bu durum erkekler hastalıktan kurtulduklarında onları çok daha iyi plazma donörleri haline getiriyor” dedi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle şu ana kadar 305 bini aşkın vakanın ve 42 bin ölümün bildirildiği İngiltere’de, şu anda ülkenin dört bir yanında bulunan merkezlere her gün yüzlerce plazma bağışı yapılıyor. NHS, yaklaşık bir ay içinde ülkede geniş kapsamlı bir immün plazma tedavisi denemesinin gerçekleştireceğini duyurdu.
İmmün plazma tedavisinde corona virüs (Covid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.
Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.
Türkiye’de immün plazma tedavisi Covid-19 hastalarını tedavi amacıyla, salgının görüldüğü ilk günlerden beri uygulanıyor. İmmün plazma bağışı sayesinde çok sayıda kişi corona virüsü yendi. Gönüllülük esasına dayalı bağışlar yurt genelinde devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre plazma bağışı için şu anda bin 157 kişi randevu sırasında bulunuyor.