Erkekler kadınlardan biyolojik olarak daha hızlı yaşlanıyor

Öte yandan, araştırmacılar kadınlara özgü bir genin onları erkeklerden daha genç tutabileceğini kaydetti.

Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpää, “Erkeklerin aynı kronolojik yaştaki kadınlardan biyolojik olarak daha yaşlı olduğunu ve daha yaşlı katılımcılarda farkın önemli ölçüde daha büyük olduğunu gördük. "