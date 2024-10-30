Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor

EN YAYGIN EKSİKLİKLERDEN BİRİ

Vücudun yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi üretememesi olarak tanımlanan demir eksikliği, küresel çapta en yaygın beslenme sorunlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. ABD'li yetişkinlerin yaklaşık %30'u mutlak veya işlevsel bir demir eksikliğinden etkilenmektedir.

Journal of American Medical Association'da 2024 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, yetişkinlerin yaklaşık 10'da 3'ünde bir tür demir eksikliği olabilir. İngiliz verileri, erkeklerin yüzde 3'ünün ve kadınların yüzde 8'inin de demir eksikliği yaşadığını gösteriyor.

Bu tür eksiklikler, yorgunluk, soluk cilt ve soğuk ekstremiteler gibi semptomlarla kendini gösteren anemiye yol açabilir.