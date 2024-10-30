Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor
Doktorlar, gençlerde kolon kanserinin erken uyarı işareti olarak demir eksikliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor . İngiltere'de her yıl yaklaşık 45.000 kişiye, hem kolon hem de rektum kanserinin genel adı olan bağırsak kanseri teşhisi konuyor. Almanya Beslenme Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacılar, "Bu nedenle ideal demir alımı, demir eksikliği ile demir fazlalığı arasında dikkatlice dengelenmelidir. Çünkü her ikisi de kanser gelişimi açısından potansiyel olarak önemli klinik sonuçlara sahip olabilir" dedi.
Sağlık profesyonelleri arasında artan bir endişe olan kolorektal kanser, genellikle yaşlı nüfusu etkileyen bir rahatsızlık olarak algılanırken, giderek daha genç yetişkinleri etkiliyor. Son araştırmalar endişe verici eğilimleri ortaya çıkardı: 50 yaşın altındaki bireylerde kolorektal kanser vakaları 1990'lardan bu yana artarak acil çağrılara yol açtı.