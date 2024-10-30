Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor

Doktorlar, gençlerde kolon kanserinin erken uyarı işareti olarak demir eksikliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor . İngiltere'de her yıl yaklaşık 45.000 kişiye, hem kolon hem de rektum kanserinin genel adı olan bağırsak kanseri teşhisi konuyor. Almanya Beslenme Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacılar, "Bu nedenle ideal demir alımı, demir eksikliği ile demir fazlalığı arasında dikkatlice dengelenmelidir. Çünkü her ikisi de kanser gelişimi açısından potansiyel olarak önemli klinik sonuçlara sahip olabilir" dedi.

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 1

Sağlık profesyonelleri arasında artan bir endişe olan kolorektal kanser, genellikle yaşlı nüfusu etkileyen bir rahatsızlık olarak algılanırken, giderek daha genç yetişkinleri etkiliyor. Son araştırmalar endişe verici eğilimleri ortaya çıkardı: 50 yaşın altındaki bireylerde kolorektal kanser vakaları 1990'lardan bu yana artarak acil çağrılara yol açtı.

SAĞLIK HABERLERİ

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 2

SON İSTATİSTİKLER RAHATSIZ EDİCİ

Son istatistiklere göre, bu hastalığın özellikle 20 ila 54 yaş arasındaki genç nüfuslar arasındaki yaygınlığı rahatsız edici.

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 3

DEMİR EKSİKLİĞİYLE BAĞLANTILI

Bu eğilimle bağlantılı temel faktörlerden biri demir eksikliğidir. Tufts Üniversitesi'nde gastroenterolog olan Joel Mason, rektal kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ve demir eksikliği anemisi gibi belirli semptomları tehlikeli uyarı işaretleri olarak vurguluyor.

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 4

Mason, "Genç insanların kaygı seviyesini yükseltmekten nefret ediyorum, ancak eğilimler çok rahatsız edici ve genç nüfusumuzu dikkat gerektiren semptomlar konusunda daha dikkatli hale getirmemiz gerekebilir." dedi.

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 5

DENGELİ DEMİR ALIMININ ÖNEMİ

Almanya Beslenme Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacılar, "Bu nedenle ideal demir alımı, demir eksikliği ile demir fazlalığı arasında dikkatlice dengelenmelidir. Çünkü her ikisi de kanser gelişimi açısından potansiyel olarak önemli klinik sonuçlara sahip olabilir" dedi.

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 6

EN YAYGIN EKSİKLİKLERDEN BİRİ

Vücudun yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi üretememesi olarak tanımlanan demir eksikliği, küresel çapta en yaygın beslenme sorunlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. ABD'li yetişkinlerin yaklaşık %30'u mutlak veya işlevsel bir demir eksikliğinden etkilenmektedir.

Journal of American Medical Association'da 2024 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, yetişkinlerin yaklaşık 10'da 3'ünde bir tür demir eksikliği olabilir. İngiliz verileri, erkeklerin yüzde 3'ünün ve kadınların yüzde 8'inin de demir eksikliği yaşadığını gösteriyor. 

Bu tür eksiklikler, yorgunluk, soluk cilt ve soğuk ekstremiteler gibi semptomlarla kendini gösteren anemiye yol açabilir.

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 7

SAĞLIKLI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YOK EDEBİLİR

Araştırmacılar, vücudunuzda yeterli demir olmadığında, bağışıklık sisteminin ön cephesindeki savunma sistemi olan beyaz kan hücrelerinin üretilemediğini öne sürüyor.

Kanser gelişmeye başladığında, sağlıklı bir bağışıklık sistemi bazen mutasyona uğramış hücreleri tespit edip, tümöre dönüşmeden önce onları yok edebilir.

Erkeklerin %3'ü kadınların %8'inde eksik: Eksikliği kolon kanseri riskini artırıyor - 8

Özetlemek gerekirse, demir eksikliğini kolorektal kanserin artan eğilimine bağlayan artan kanıtlar, hem halk hem de tıp uzmanları arasında daha fazla farkındalık gerektiriyor. Eğitimciler, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve halk sağlığı savunucuları, bu büyüyen sağlık endişesini ele alma ve azaltmada önemli roller oynayabilir. Yalnızca kolektif çabayla daha fazla hayat kurtarılabilir ve bu erken uyarı işaretlerinin hak ettikleri ilgiyi görmesini sağlayabilir.

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