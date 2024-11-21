Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın

Sağlıksız ve yetersiz beslenme, stres, genetik faktörler saç dökülmesinin nedenleri arasında yer alır. Saç dökülmesi önlenemediğinde kellik durumu ortaya çıkar. Çoğu insan kelliğin orta yaşlardan itibaren ortaya çıktığını düşünür. Ancak saç dökülmesi çok erken yaşlarda başlar, yavaş yavaş gelişir ve önlenemediğinde kel kalmanız olasıdır. Özellikle de erkekler sıklıkla bu sorunla karşı karşıya kalır. Peki, genç yaşlarda saç dökülmesi neden olur?

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 1

Erken yaşlarda dökülen saçlar prematür androjenik alopesi olarak da bilinir. Bu durum bir kişinin 30-35 yaşından önce önemli miktarda saç kaybetmesidir. Psikolojik etkisi olabilen yaygın bir saç dökülmesi türüdür.

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Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 2

Erken kellik, saç dökülmesine yol açan aşırı saç dökülmesiyle tetiklense de, aşağıdaki gibi durumların birkaç belirtisi vardır:

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 3

Aşırı saç dökülmesi: Yastığınızda, duşta veya saç fırçanızda normalden daha fazla gevşek saç fark edersiniz. Sağlıklı saç dökülmesi genellikle günde yaklaşık 50-100 teldir.

Saç incelmesi: Başınızın farklı bölgelerinde saç incelmesi fark edersiniz. Saç deriniz saç telleriniz arasında daha görünür hale gelir.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 4

Saçların tutam tutam dökülmesi: Saç dökülmesi genellikle kademeli bir süreçtir, ancak bazen dramatik değişiklikler olabilir.

Geri çekilen saç çizgisi: Başın yanlarındaki ve önündeki saçlar incelmeye ve yüzden uzaklaşmaya başlayabilir.

Genişleyen kısım: Başın tepesinde saçların ayrıldığı çizgi genişleyebilir ve ayrılabilir.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 5

Normalden daha fazla saç dökülmesi: Fırçanızda veya tarakta ve duş giderinde normalden daha fazla saç dökülmesini ve geride kaldığını fark edebilirsiniz.

Saç çekme testi: Hafif ve eşit bir gerginlikle saç derisinden nazikçe çekin ve çıkarılan saçları sayın. Sürekli olarak 10-15'ten fazla saç dökülmesi artan dökülmeyi gösterir.

Saçınızı güçlü bir ışık altında kontrol edin: Saçınızın üst kısmını net bir şekilde görebilecek ve saçınızın ne kadar inceldiğini belirleyebileceksiniz.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 6

SAÇLAR GENÇ YAŞLARDA NEDEN DÖKÜLMEYE BAŞLAR?

Erkeklerde kellik esas olarak yaşlanma, kalıtım ve testosteron hormonundaki değişikliklerle ilgilidir. Erkeklerde erken kelliğin nedenleri şu şekilde sıralanabilir;


Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 7

SAÇLAR GENÇ YAŞLARDA NEDEN DÖKÜLMEYE BAŞLAR?

Yaş: Erkek tipi kellik geliştirme şansı yaşla birlikte artar. Doğumda erkek olarak atanan kişilerin yaklaşık %25'i 21 yaşından önce ilk saç dökülmesi belirtilerini görür. 50 yaşına gelindiğinde yarısı saç dökülmesi yaşar ve yaklaşık %70'i yaşlandıkça saçlarını kaybeder.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 8

Hormonlar: Dihidrotestosteron (DHT) bir androjen türüdür. Androjenler, insanların ergenliğe girmesine ve fiziksel olarak olgunlaşmasına yardımcı olan bir grup seks hormonudur. Fiziksel gelişmeler yüz, kafa derisi, göğüs, koltuk altı ve genital bölgelerde kıl büyümesini içerir. Tıbbi uzmanlar ve araştırmacılar DHT ile saç köklerinin küçülmesi arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 9

Genetik: Doğumda erkek olarak atanan kişilerin annelerinden aldıkları bir X kromozomu ve babalarından aldıkları bir Y kromozomu vardır.  Ailede kellik öyküsü varsa saçlarınızın dökülmesi ve kel kalmanız olası olabilir.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 10

SAÇ DÖKÜLMESİNİ TETİKLEYEN NEDENLER

Alopesi areata: Saçların küçük yamalar halinde dökülmesine neden olan bağışıklık sistemiyle ilgili bir durum.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 11

Telogen effluvium: Genellikle şakaklarda ve tepede incelmeye neden olan yaygın bir saç dökülmesi türü. Stres, ateş, ameliyat ve diğer faktörlerden kaynaklanabilir.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 12

Androgenetik alopesi: Erkek ve kadın tipi kellik olarak da bilinen bu kalıtsal durum, saç çizgisinin geri çekilmesine ve tepe ve ön kafa derisinde saç dökülmesine neden olabilir.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 13

Traksiyon alopesisi: Dokulu saçlı genç kadınlarda ve kızlarda yaygın bir kellik rahatsızlığıdır. Saç çok sıkı çekildiğinde ve folikülden çekildiğinde ortaya çıkar.

Trikotillomani: Kellik lekelerine yol açabilen karşı konulamaz bir saç çekme isteği. Stres veya kaygı yaşayan çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha yaygındır.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 14

Saç derisi enfeksiyonu: Kronik ve tedavi edilmeyen saç derisi enfeksiyonları erken kelliğe neden olabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın - 15
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