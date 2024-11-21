Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın
Sağlıksız ve yetersiz beslenme, stres, genetik faktörler saç dökülmesinin nedenleri arasında yer alır. Saç dökülmesi önlenemediğinde kellik durumu ortaya çıkar. Çoğu insan kelliğin orta yaşlardan itibaren ortaya çıktığını düşünür. Ancak saç dökülmesi çok erken yaşlarda başlar, yavaş yavaş gelişir ve önlenemediğinde kel kalmanız olasıdır. Özellikle de erkekler sıklıkla bu sorunla karşı karşıya kalır. Peki, genç yaşlarda saç dökülmesi neden olur?
Erken yaşlarda dökülen saçlar prematür androjenik alopesi olarak da bilinir. Bu durum bir kişinin 30-35 yaşından önce önemli miktarda saç kaybetmesidir. Psikolojik etkisi olabilen yaygın bir saç dökülmesi türüdür.