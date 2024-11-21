Erken yaşta kellik neden olur? 20'li saçlarda saç dökülmesin, "genetik" deyip oluruna bırakmayın

Normalden daha fazla saç dökülmesi: Fırçanızda veya tarakta ve duş giderinde normalden daha fazla saç dökülmesini ve geride kaldığını fark edebilirsiniz.



Saç çekme testi: Hafif ve eşit bir gerginlikle saç derisinden nazikçe çekin ve çıkarılan saçları sayın. Sürekli olarak 10-15'ten fazla saç dökülmesi artan dökülmeyi gösterir.



Saçınızı güçlü bir ışık altında kontrol edin: Saçınızın üst kısmını net bir şekilde görebilecek ve saçınızın ne kadar inceldiğini belirleyebileceksiniz.