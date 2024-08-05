Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor

Erzincan’da geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcıların, “tatlı” hasat telaşı başladı. Kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetlerle arıcılık sezonunun ilk hasadı yapılıyor. Vücut için çok güçlü faydaları olan bal, hücre hasarını engelliyor. Sıcak içeceklerle tüketildiğinde boğaz ağrısını öksürüğü kesiyor.

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 1

Erzincan’da, kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetler ve taktıkları maskelerle bal hasadı yapan arıcılar sezonun ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 2

Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Erzincan ve yaylalarında arıcılık yapan arıcıların zorlu hasat mesaisi sürüyor.

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 3

Arıları ile birlikte yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürmesine aldırış etmeden taktıkları maskeler ve giyindikleri özel kıyafetler ile arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor.

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 4

Çadırlara taşıdıkları bal peteklerini bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere satışa sunuyor.

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 5

Sağlık açısından pek çok fayda sağlayan bal, tadıyla da severek tüketiliyor. Bal hücrelerin serbest radikallerden zarar görmesini önlemeye yardımcı olur ve güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bilinidir.

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 6

VÜCUTTAKİ MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR

Antibakteriyel özelliği bulunur. Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır. Daha güçlü bir bağışıklığa sahip olmanıza yardımcı olur.

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 7

Sindirim problemi çekenleri için idealdir. Çünkü sindirim sağlığını destekleyen enzimler içerir. Mide rahatsızlıklarını giderir ve rahatlatıcı bir etkisi olabilir

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 8

YARALARIN İYİLEŞMESİNE YARDIMCI OLUR

Düzenli ve kararında bal tüketmek vücuttaki yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Ciltteki enfeksiyonları azaltabilir. Antibakteriyel özellikleri sayesinde, yaraların üzerine sürüldüğünde faydalı olabilir.

Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor - 9

ÖKSÜRÜĞÜ YATIŞTIRABİLİR

Doğal enerji verici olan bal, egzersiz öncesi tüketildiğinde daha zinde hissetmenize yardımıc olabilir.

Süt ya da bitki çayı gibi sıcak içeceklere bir kaşık eklendiğinde boğaz ağrısını hafifletebilir. Öksürüğü yatıştırabilir.

UYARI! Balın bu faydalarına rağmen, şeker içeriği yüksek olduğundan aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Ayrıca, balın 1 yaşından küçük bebeklerde kullanılmaması gerektiğini unutmamak önemlidir, çünkü bal, botulizm riski taşıyabilir.

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