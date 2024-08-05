Erzincan'da "tatlı" hasat başladı! Bir kaşığında şifa var: İnatçı öksürüğü yatıştırıyor
Erzincan’da geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcıların, “tatlı” hasat telaşı başladı. Kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetlerle arıcılık sezonunun ilk hasadı yapılıyor. Vücut için çok güçlü faydaları olan bal, hücre hasarını engelliyor. Sıcak içeceklerle tüketildiğinde boğaz ağrısını öksürüğü kesiyor.
Erzincan’da, kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetler ve taktıkları maskelerle bal hasadı yapan arıcılar sezonun ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyor.